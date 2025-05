GCM detém tutor de cães por maus-tratos no Retiro São João – Agência de Notícias

Fotos: GCM/Sorocaba

Em atendimento a uma denúncia, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi, no último sábado (10), até o bairro Retiro São João para verificar a condição de dois cães da raça pitbull, que estariam sofrendo maus-tratos por seu tutor.

Nos fundos do imóvel, em uma área de mata, a GCM localizou um homem que, num primeiro momento, alegou que os cães pertenceriam a uma outra pessoa, passando, inclusive, o contato dela via celular.

A GCM enviou uma mensagem e recebeu uma resposta que essa suposta pessoa estava passando por problemas pessoais e que tentaria doar os cães. Entretanto, ao notarem uma caneca dentro do imóvel com a foto do mesmo homem que haviam conversado anteriormente na mata, a equipe retornou ao local.

Lá, foi solicitado que ele mostrasse a conversa no celular. Porém, as mensagens foram apagadas. O guarda enviou uma nova mensagem, que foi recebida pelo aparelho que estava com o suspeito, sendo confirmado que se tratava da mesma pessoa.

Diante da urgência da situação, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) foi acionada. O cadeado da residência precisou ser quebrado, pois o suspeito disse não ter a chave, sustentando a alegação de que teria passado a casa e os cuidados dos cães à pessoa mencionada por ele.

No imóvel, foi constatado que os animais estavam desnutridos, em estado de abandono, em um ambiente com acúmulo de fezes e lixo, insalubre, sem oferta de água e alimentos.

Os animais receberam o primeiro atendimento ainda em frente ao imóvel e foram resgatados pela equipe do Bem-Estar Animal. A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial e o tutor teve sua prisão decretada em flagrante por crime de maus-tratos aos animais.