Dia D contra a gripe aplica mais de 171 mil doses neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Pontos extras de vacinação foram espalhados por toda a cidade para imunizar a população – Erbs Jr./SMS

Neste sábado (10), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio alcançou a expressiva marca de 1 milhão de vacinados contra a influenza. No Dia D de vacinação contra a gripe foram mais de 171 mil doses aplicadas. Foram mais de 700 pontos de vacinação, entre clínicas da família e centros municipais de saúde, nas duas unidades do Super Centro Carioca de vacinação e em centenas de pontos de vacinação (PVs) extras distribuídos por toda a cidade em lugares estratégicos para facilitar o acesso das pessoas, como praças, associações de moradores, igrejas, shoppings, escolas, entre outros.

No município do Rio, todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem tomar a vacina da gripe. As únicas exceções para precaução são pessoas com histórico de alergia grave em dose anterior do imunizante. Não há indicação para crianças menores de seis meses de idade. Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A dose é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante anteriormente, o esquema vacinal é de dose única.

– Todos os anos, centenas de pessoas são internadas e morrem por gripe na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal e reduzir os óbitos e as internações por influenza. Tivemos um resultado incrível, com muitas internações evitadas e vidas salvas. A recomendação é que todas as pessoas acima de seis meses procurem uma unidade de saúde para se vacinar. Quando você se vacina, protege a si mesmo e a todos ao seu redor. Hoje, foram mais de 700 pontos de vacinação espalhados pela cidade, e precisamos da adesão dos cariocas. O município do Rio já é a cidade que mais vacinou contra a gripe — é a capital com a maior cobertura vacinal — e queremos ampliar ainda mais esse número – diz o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A vacina protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria, que foram as que mais circularam no Hemisfério Sul na temporada passada. A imunização contra a gripe é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza. Só este ano, o município do Rio registrou 14 óbitos e 156 internações pela doença.

– Vim me vacinar pelo SUS porque minha mãe trabalha aqui na unidade, e aproveitei a oportunidade para me proteger. A vacina não doeu nada — a agulha é tão fininha que eu nem senti! Ser vacinada pelo próprio secretário foi uma das melhores experiências da minha vida – diz a pequena Vitória Lopes, de 9 anos.

Durante o dia D também foi possível se imunizar contra o sarampo, febre amarela e atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Além do Dia D, a vacinação contra essas doenças também estão disponíveis nas 240 salas de vacinação em unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande, que está localizado no ParkShoppingCampoGrande (funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial).