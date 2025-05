O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 e pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação e configuração de serviços de internet via fibra óptica, incluindo cabeamento estruturado e fornecimento de equipamentos em regime de comodato. A solução prevê a implementação de estruturas individuais para cada prédio público municipal, garantindo comunicação eficiente e segura entre os órgãos. O ponto principal da rede será localizado no prédio da administração, e a conexão com os demais atendimentos do município será realizada por meio de estrutura ponto a ponto, eliminando a necessidade de comunicação via VPN. Além disso, será realizada a instalação e gestão da rede interna de cada ponto, garantindo segurança, controle de acesso e filtragem de conteúdo inapropriado.

Código Registro Informação – D3CFF9980C244948858BB3514B3380914FD572AA

ABERTURA DA SESSÃO: 26 de abril de 2025.

HORAS: 09h00min.(Horário de Brasília).

LOCAL: Plataforma BLL, por meio do site www.bll.org.br

RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.

Bonito/MS, 09 de maio de 2025.

Assinado na Autorização

Edilberto Cruz Gonçalves

Secretário Municipal de Administração e Finanças.