ASSISTIR AO VIVO Lanús x Vasco, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Lanús x Vasco acontece HOJE (13) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Lanús x Vasco: Onde Assistir, Horário e Escalações – Copa Sul-Americana 2025

A Copa Sul-Americana 2025 continua movimentando os torcedores com confrontos emocionantes, e um dos jogos mais esperados é o duelo entre Lanús e Vasco da Gama. Com a fase de grupos se aproximando do fim, a expectativa é alta para esse confronto decisivo. O jogo entre os dois clubes ocorrerá nesta terça-feira, 13 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Lanús, Argentina.

ASSISTIR AO VIVO Unión de Santa Fe x Mushuc Runa, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Nacional Potosí x Boston River, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Lanús x Vasco: Onde Assistir ao Vivo

O confronto entre Lanús e Vasco da Gama será transmitido ao vivo em várias plataformas, permitindo que os torcedores acompanhem a partida de onde estiverem. No Brasil, a transmissão será feita pelo ESPN3 e a plataforma de streaming Disney+. O jogo terá início às 21h30 (horário de Brasília), e os fãs poderão assistir ao desempenho das duas equipes em busca de uma vaga nas próximas fases do torneio.

Escalações e Desempenho das Equipes

Lanús: Como Chega o Time Argentino?

O Lanús chega a essa partida com uma sólida campanha no Grupo G da Copa Sul-Americana. A equipe tem sido competitiva e está em busca de consolidar sua posição no topo da tabela. Com 9 pontos conquistados até agora, o Lanús busca mais uma vitória em casa para garantir sua vaga nas oitavas de final do torneio.

O técnico Frank Kudelka tem trabalhado bem com o elenco, que conta com jogadores experientes e jovens promissores. A equipe tem mostrado um bom futebol, tanto no ataque quanto na defesa, e espera se aproveitar do fator casa para sair vitoriosa.

Escalação provável do Lanús:

ASSISTIR AO VIVO Puerto Cabello x Melgar, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Grêmio x Godoy Cruz, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Vasco da Gama: Como Chega o Gigante da Colina?

O Vasco, por sua vez, tem enfrentado dificuldades no torneio, mas ainda mantém boas chances de classificação. Com 4 pontos conquistados até o momento, o time de São Januário precisa de um bom resultado fora de casa para manter suas esperanças de avançar. Após uma derrota preocupante contra o Academia Puerto Cabello, a equipe busca se recuperar e conquistar pontos importantes para não ser eliminada precocemente.

O técnico Diniz tem trabalhado para ajustar a defesa e melhorar o desempenho ofensivo da equipe, que tem mostrado dificuldades em traduzir posse de bola em gols. Para esse confronto, o time precisa ser mais eficiente e assertivo para não deixar o Lanús disparar na classificação.

Escalação provável do Vasco da Gama:

Palpites para o Jogo:

Palpite 1: Vitória do Lanús

Com um time mais entrosado e jogando em casa, o Lanús é considerado favorito para essa partida. A odds para a vitória do Lanús é de 2.10 na Bet365.

Palpite 2: Ambas Marcam

Ambas as equipes possuem bons jogadores ofensivos, o que torna o jogo propenso a ter gols de ambos os lados. A odds para ambas marcam é de 1.80 na F12.bet.

Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida

Com base no estilo de jogo das equipes e suas necessidades de vencer, é possível esperar um jogo aberto com oportunidades de gols. A odds para mais de 2.5 gols na partida é de 2.20 na Novibet.

Conclusão

Lanús e Vasco se enfrentam em um confronto crucial pela Copa Sul-Americana 2025, e a expectativa é de um jogo tenso, com muitas emoções. Ambas as equipes têm seus desafios, mas o Lanús parece ser o favorito, jogando em casa e com um bom momento no torneio. Para o Vasco, a vitória é fundamental para seguir com chances de classificação. O jogo promete ser uma verdadeira batalha, e os torcedores podem esperar uma partida cheia de estratégias e emoção.

Onde Assistir:

ESPN3 (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Disney+ (Plataforma de streaming)

Data e Horário:

Data : 13 de maio de 2025

: 13 de maio de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Tags: #Lanús #Vasco #CopaSulAmericana #OndeAssistir #Palpites #Escalações #Futebol

Este artigo foi otimizado para SEO com as palavras-chave “Lanús x Vasco”, “onde assistir”, “palpites” e “escalações”, para garantir que você encontre todas as informações importantes para o confronto da Copa Sul-Americana.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.