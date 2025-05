Semob-JP garante transporte público para torcedores na partida entre Botafogo e Floresta neste domingo

10/05/2025 |

10:00 |

311

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai garantir transporte público para os torcedores que pretendem assistir à partida entre Botafogo e Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2025, neste domingo (11), às 16h30, no Estádio Almeidão.

Por conta da partida, as linhas 120 – Parque do Sol, 203 – Mangabeira VII e 207 – Penha, que trafegam pela Avenida Raniere Mazilli, farão ponto de embarque e desembarque no Terminal do Cristo Redentor, das 14h30 às 18h30, para ofertar mais opções aos torcedores.

Agentes da Semob-JP vão monitorar a demanda do transporte coletivo urbano para, caso necessário, determinar reforço de viagens nas linhas que passam pelo Terminal do Cristo Redentor e adequar oferta e demanda do serviço, sendo as linhas 202 – Geisel, 204 – Cristo, 2300 – Circular e 3200 – Circular, que normalmente passam pelo Estádio Almeidão. O Consórcio Unitrans manterá um veículo extra para eventual necessidade de reforço às linhas que atendem o Terminal do Cristo Redentor.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou a atenção do órgão ao transporte coletivo para a partida no Almeidão. “Apoiamos o nosso futebol e as práticas esportivas, por isso vamos oferecer transporte público suficiente e de qualidade para os torcedores que forem de ônibus para assistir à partida entre Botafogo e Floresta”, reforçou Marcílio do HBE.