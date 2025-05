Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência realiza eventos na próxima semana sobre direitos de crianças e adolescentes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência realiza na próxima terça e quinta-feira, dias 13 e 15 de maio, uma série de ações para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As ações fazem parte do Projeto “Eu me protejo na prática”.

O primeiro evento acontece nesta terça-feira (13/05), às 9 horas, com palestras sobre prevenção e cuidados com a pessoa com deficiência, no Arquivo Nacional. Será aberto ao público, com inscrições pelo link

https://docs.google.com/forms/d/1V2eEpNgdtjMR-soGKfUwkeqwHdZnOMq0PPNhb1fSvic/edit?ts=6810c06f.

Na quinta-feira (15/05), a partir das 8h, a Secretaria realiza uma ação de promoção da campanha de doação de sangue, no Hemorio. A ação tem como objetivo estimular a conscientização das pessoas na prevenção das violências contra pessoas com deficiência, uma forma simples e eficiente de contribuir com o bem-estar. Pessoas com e sem deficiência poderão doar sangue, e cada bolsa de sangue poderá beneficiar até quatro pessoas, incluindo vítimas de violência, acidentados, pacientes com doenças crônicas e crianças em tratamento oncológico.

A secretaria realiza também, entre segunda (12/05) e sexta-feira (16/05), das 9 horas às 17 horas, rodas de conversa, atividades lúdicas , leitura, jogos e brincadeiras sobre prevenção e cuidados com pessoa com deficiência, nos sete centros de referência da pessoa com deficiência do município, localizados nos seguintes bairros: Centro, Campo Grande, irajá, Mato Alto, Santa Cruz, São Conrado e Vila Isabel. As atividades são destinadas a usuários e familiares atendidos pela prefeitura.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei Federal 9.970/00 como uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no país.

– Unir as duas campanhas é lembrar que o cuidado com o próximo pode assumir diferentes formas, seja por meio da escuta ativa e da denúncia contra abusos, seja pela doação voluntária de sangue. Ambas as atitudes expressam empatia, responsabilidade social e compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e humana – diz a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck. – O objetivo de todas as ações é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar a sociedade em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. É necessário garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livre do abuso e da exploração sexual – conclui.