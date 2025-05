Paraibanos têm vidas transformadas após bariátrica e cirurgias plásticas reparadoras no Hospital Santa Isabel

Mais de 130 usuários da Rede Municipal de Saúde vivem atualmente um novo momento após terem suas vidas transformadas pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica da Prefeitura de João Pessoa, disponibilizado no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), especialista no tratamento da obesidade grave. Vários pacientes que já fizeram o procedimento também já realizaram cirurgias plásticas reparadoras, ganhando estética e autoestima, além da saúde.

“É uma nova vida, com mais qualidade. É importante saber que a Prefeitura de João Pessoa está trabalhando de forma proativa para a saúde, nessa linha de cuidados do sobrepeso e obesidade”, destaca a diretora-geral do hospital, a médica Adriana Lobão.

Entre os pacientes beneficiados com o programa está Geysa Adriana de Medeiros, que há dois anos pesava mais de 100 quilos e em um depoimento emocionado, diz que hoje se sente como uma borboleta, que pode voar. Há dois meses Adriana também fez uma cirurgia reparadora, a abdominoplastia, cirurgia plástica que tem por objetivo remodelar o abdômen, removendo o excesso de pele.

“Eu era uma pessoa hipertensa, com problemas na coluna, colesterol alto, cheia de comorbidades por conta do peso. E hoje eu só tenho a agradecer por ter essa qualidade de vida, de poder correr, subir uma escada. É só gratidão a Deus por tudo. Como mulher me sinto viva, realizada e a autoestima vai lá para cima. Bariátrica é vida”, afirmou Adriana, que não poupou elogios a toda a equipe de profissionais do Hospital Santa Isabel.

“Eu digo que caí num lugar de luz, arrodeado de anjos, que é toda a equipe que faz o Santa Isabel. Hoje eu me sinto uma borboleta, que posso voar”, completou a paciente.

Quem também comemora a nova mudança de vida é a funcionária pública Ioná Farias, que passou pela cirurgia bariátrica e há oito meses fez a abdominoplastia. “A minha situação era complicada, porque não era só a obesidade, eu fui diagnosticada com diabetes. Minha glicemia em jejum dava 460 e o médico disse que era muito grave. Foi quando eu entrei para esse projeto tão lindo, que é o serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Santa Isabel. A cirurgia bariátrica para mim não foi só uma questão de perda de peso, foi ganhar a vida. Então, eu gostaria de agradecer a todos, aos médicos, a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Eu emagreci 48 quilos e já fiz a abdominoplastia. Agradeço o carinho de todas as pessoas que cuidaram de mim”.

Qualidade de vida – Cinquenta e cinco quilos mais magro, Samuel Coelho Sobrinho diz que a cirurgia bariátrica lhe deu um novo status de vida, com mais qualidade. Esta semana, no dia 7 de maio, ele fez a abdominoplastia para retirada do excesso de pele e já está em casa, onde se recupera muito bem. Samuel foi um dos acolhidos no SPA Cirúrgico, que beneficia pacientes inscritos no Serviço de Cirurgia Bariátrica e que possuem dificuldade extrema na perda de peso, um dos pré-requisitos necessários para realização do procedimento.

Samuel ficou internado 30 dias no SPA antes de fazer a bariátrica e aprovou a eficiência do serviço. “O SPA Cirúrgico é um modelo da gestão da nossa cidade. É um serviço muito eficiente, onde tudo o que tem em um SPA particular a gente consegue ter no Santa Isabel, a mesma assistência, com refeições cuidadosamente preparadas para você, zelo dos profissionais, atividade física. Realmente é um serviço inovador e só tenho a agradecer por essa iniciativa. Fui muito bem atendido, passei os 30 dias muito bem assistido, com visitas diárias dos médicos. A obesidade é uma doença e é gratificante saber que temos na nossa cidade um hospital com uma equipe preparada para receber o cidadão, onde ele é bem tratado, bem acolhido e dando o status de uma nova vida”, ressaltou.

Serviço de Cirurgia Bariátrica – E é exatamente a busca por mais qualidade de vida que fez a aposentada Maria Cristiane, de 53 anos, se inscrever no Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Santa Isabel. “Minha expectativa é melhorar minha qualidade de vida. Eu tenho problemas de saúde e fui encaminhada pela endocrinologista por causa da diabetes. Já amputei uma perna e um dos dedos do outro pé e agora vou me preparar para fazer a cirurgia”, disse Cristiane.

Ela integra o 20º grupo de pacientes, formado por 15 usuários da Rede Municipal de Saúde que estão se preparando para a cirurgia, recebendo os cuidados da equipe multidisciplinar.

A cirurgia bariátrica faz parte da assistência de alta complexidade oferecida pelo HMSI aos usuários da Rede Municipal de Saúde. O procedimento é indicado para pacientes que sofrem com obesidade grave e não tiveram sucesso em controle do peso após medidas clínicas, como dieta, atividade física e medicamentos.