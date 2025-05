Por MRNews



Leila troca Renato por Marco Aurélio e vive paixão intensa em Vale Tudo

O remake da novela Vale Tudo, exibido na faixa das nove da Globo, promete esquentar nos próximos capítulos com uma reviravolta no coração de Leila (Carolina Dieckmann). Após viver um romance morno com Renato (João Vicente de Castro), a personagem se entrega de corpo e alma a Marco Aurélio (Alexandre Nero), primo do ex-namorado e empresário envolvente que mudará completamente sua vida.

O envolvimento entre Leila e Marco Aurélio começa de forma inesperada, mas rapidamente evolui para um romance intenso e cheio de cenas quentes. A química entre os dois personagens é tanta que a própria Leila ficará surpresa com as emoções despertadas. Após a primeira noite de amor, ela confessa: “Eu acabei de descobrir que prazer e orgasmo são duas coisas diferentes”, mostrando o impacto da relação em sua vida emocional e física.

Encantado com a loira, Marco Aurélio começa a demonstrar um lado mais sensível e vulnerável, completamente diferente da sua postura fria e calculista no mundo dos negócios. Ele se mostra atencioso, compreensivo e verdadeiramente apaixonado. Ao receber selfies sensuais de Leila, o executivo se derrete: “Um minuto, estou vendo um relatório de prioridade máxima”, diz, hipnotizado pelas imagens no celular.

A transformação é tamanha que até Freitas (Luis Lobianco), braço-direito do empresário, se surpreende com o bom humor do chefe. E o romance não para por aí: Marco Aurélio chega a pedir Leila em casamento, e a convida para morar com ele. “Você vai morar aqui”, declara, tomado pela emoção.

Para Leila, esse novo relacionamento representa um divisor de águas. Cansada da superficialidade de Renato e decepcionada com o desinteresse dele pelo filho dela, ela se joga de cabeça nesse novo amor. A situação se intensifica quando ela descobre que Renato fez uma vasectomia, revelando que nunca teve intenção de formar uma família com ela.

A nova fase de Leila promete movimentar a trama do remake de Vale Tudo, novela escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini. O folhetim celebra os 60 anos da Globo e revisita uma das histórias mais marcantes da teledramaturgia nacional.

Renato tem segredo revelado, deixa casa de Marco Aurélio e se separa de Leila em Vale Tudo

A reta final de Vale Tudo, atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, está repleta de reviravoltas que mexem com o destino dos principais personagens. No capítulo exibido no dia 6 de maio de 2025, Renato (Adriano Reys) enfrenta uma das fases mais dramáticas de sua trajetória, ao ter seu segredo exposto, romper o casamento com Leila (Cássia Kis) e deixar a casa de Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

A verdade vem à tona

Ao longo da novela, Renato sempre tentou manter a aparência de um homem bem-sucedido e correto, mas seu passado e suas escolhas obscuras vieram à tona. Leila, que já vinha desconfiando do comportamento do marido, descobre a verdade que ele tanto tentou esconder: Renato não é o empresário exemplar que dizia ser, e suas ligações com negócios duvidosos e acordos escusos com Marco Aurélio colocam em xeque sua integridade.

A revelação do segredo é um duro golpe para Leila, que, decepcionada e revoltada, decide se separar imediatamente de Renato. O rompimento é tenso e marcado por acusações e mágoas profundas.

Renato abandona tudo

Sem o apoio da esposa e pressionado pelas revelações, Renato também decide sair da casa de Marco Aurélio, onde vinha se abrigando. A relação com o sogro, que já era conflituosa, se deteriora de vez, principalmente após Marco perceber que o genro se tornou uma peça descartável nos seus planos.

Isolado e desacreditado, Renato encara as consequências de seus atos e começa a perceber que suas escolhas o afastaram de tudo o que um dia valorizou — a confiança da esposa, a estabilidade familiar e o prestígio social.

O impacto nos próximos capítulos

Com Renato desmascarado, Vale Tudo ganha novos contornos de tensão. Leila, mais forte, assume uma postura firme diante da situação e passa a reconstruir sua vida longe do marido. Já Marco Aurélio, cada vez mais cercado por traições e escândalos, vê seu império ruir aos poucos.

A trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères continua surpreendendo o público, mesmo décadas após sua exibição original. A história de Renato é mais uma prova de que, em Vale Tudo, as máscaras caem — cedo ou tarde.

Heleninha protagoniza escândalo em “Vale Tudo” após descobrir que Ivan tem namorada

A trama de Vale Tudo, atualmente em exibição na TV Globo, promete fortes emoções nos próximos capítulos, especialmente para os fãs da personagem Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira. A filha de Odete Roitman (Debora Bloch) enfrentará mais um momento delicado ao descobrir que Ivan (Renato Góes), por quem está apaixonada, mantém um relacionamento com Raquel (Taís Araujo).

O episódio acontecerá durante a vernissage de Heleninha, que marca uma nova fase de sua vida artística. O evento, planejado para celebrar sua recuperação e crescimento profissional, acaba virando palco de um colapso emocional. Ao ver Ivan e Raquel chegando juntos, a artista, visivelmente abalada, recorre ao álcool e sofre uma recaída grave.

Segundo os acontecimentos, Heleninha se isola no banheiro com um copo de uísque e desaparece em seguida, causando preocupação em familiares e amigos presentes. A tensão aumenta quando Celina (Malu Galli) percebe que a sobrinha não voltou e inicia uma busca por ela.

Horas depois, a artista plástica retorna para casa escoltada por policiais. De acordo com os agentes, Heleninha foi encontrada alterada em um bar no bairro do Leme, no Rio de Janeiro, após se envolver em uma confusão com funcionários do local. A cena, que será exibida em breve, mostra a personagem cambaleante e visivelmente abalada, sendo acolhida por Celina e Afonso (Humberto Carrão).

Mesmo diante da situação constrangedora, Odete Roitman mantém a frieza e dispensa os policiais com sua típica autoridade: “A responsabilidade agora é toda nossa”. Heleninha, tentando se justificar, desabafa: “Eu não fiz nada… só tava tentando beber em paz!”. A resposta provoca reações diferentes: enquanto Celina tenta confortá-la com carinho, dizendo que ela precisa parar de fugir de si mesma, Odete reage com um olhar cortante de desaprovação.

O episódio reforça a complexidade emocional da personagem de Paolla Oliveira e promete mexer com o público. A cena, repleta de drama e interpretações intensas, reforça o impacto de Vale Tudo ao retratar as fragilidades humanas e os conflitos familiares.

Vale Tudo: Maria de Fátima dopa Raquel para roubar fortuna, mas plano dá errado

Na novela Vale Tudo, exibida na faixa das 21h da Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) segue se afundando cada vez mais em sua ambição desmedida. Nos próximos capítulos, a vilã armará um plano ousado para tomar posse da mala recheada de dólares que pertence a Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas será surpreendida por uma reviravolta inesperada.

Após escutar uma conversa entre Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araújo), Fátima descobre que sua mãe está decidida a devolver o dinheiro ao empresário. A reconciliação entre mãe e filha e a mudança para o mesmo prédio acendem o alerta na vilã, que percebe que precisa agir com rapidez.

Golpe em andamento

Determinada a impedir a devolução da fortuna, Maria de Fátima instala um rastreador no celular da mãe e descobre que a mala com os dólares está guardada em um cofre. Paralelamente, ela provoca um acidente com Gilda (Leticia Vieira), amiga de Raquel, o que obriga a protagonista a levá-la para casa e adiar seus planos.

Aproveitando a fragilidade de Gilda e a tensão de Raquel, Fátima oferece um suco com calmantes às duas, esperando que fiquem desacordadas para que ela possa agir livremente. Porém, o destino tem outros planos.

Ivan frustra a golpista

No momento em que Fátima se prepara para sair em busca da chave do cofre, Ivan aparece no apartamento. Preocupado com Raquel, ele percebe que algo está fora do normal e decide permanecer no local. A presença inesperada do administrador desmonta o plano da vilã, que se vê forçada a recuar.

Sem conseguir colocar as mãos no dinheiro, Maria de Fátima se irrita e precisará encontrar uma nova estratégia para alcançar seus objetivos. O episódio marca mais uma tentativa frustrada da personagem, que segue como um dos grandes destaques negativos da trama.

A novela Vale Tudo, sucesso de audiência e crítica, continua exibindo reviravoltas eletrizantes que prendem o público diante da TV. E a dúvida permanece: até onde Maria de Fátima será capaz de ir por dinheiro?

Vale Tudo: Heleninha se Casa com Ivan, Mas o Sonho Vira Pesadelo com a Chegada do Enteado Bruno

A novela Vale Tudo, sucesso do horário nobre da Globo, está prestes a apresentar uma das reviravoltas mais impactantes da trama: o casamento de Heleninha (Paolla Oliveira) com Ivan (Renato Góes). O romance entre a artista plástica e o executivo da TCA promete movimentar os próximos capítulos, trazendo amor, conflitos familiares e recaídas emocionais.

O romance inesperado entre Heleninha e Ivan

Tudo começa quando Heleninha conhece Ivan, um homem decidido e sensível, recém-contratado como executivo da TCA. A química entre eles é imediata, e o novo relacionamento faz renascer em Heleninha a vontade de viver e, principalmente, de pintar novamente — algo que ela havia abandonado há anos por conta do alcoolismo.

Odete Roitman (Débora Bloch), sempre manipuladora e atenta aos movimentos da filha, enxerga na figura de Ivan uma oportunidade para controlar a vida de Heleninha e ajudá-la a manter a sobriedade. Para isso, ela une forças com Maria de Fátima (Bella Campos), que tem interesse em afastar Ivan de Raquel (Taís Araújo), sua atual namorada.

Casamento na Europa e início de um novo capítulo

Com os esforços das vilãs e após uma briga com Raquel, Ivan decide se afastar de tudo e embarca com Heleninha para a Europa. Lá, eles se casam, vivendo dias de aparente felicidade. Heleninha acredita estar vivendo o melhor momento de sua vida, longe das pressões familiares e do passado sombrio. Contudo, a calmaria dura pouco.

Bruno chega para abalar o casamento

A chegada de Bruno (Miguel Moro), filho de Ivan com Leila (Carolina Dieckmann), transforma o sonho de Heleninha em um pesadelo. Desde o início, o jovem mostra total rejeição à madrasta, dizendo abertamente que preferia ver o pai casado com Raquel. A hostilidade de Bruno abala profundamente Heleninha, que, fragilizada, começa a ter novas recaídas no alcoolismo.

A tensão familiar cresce a cada dia, tornando a convivência insustentável. Ivan, pressionado pelas crises em casa e vendo Heleninha desmoronar emocionalmente, acaba procurando consolo nos braços de Raquel. O reencontro reacende sentimentos antigos e culmina em um caso extraconjugal, colocando ainda mais lenha na fogueira dessa trama recheada de traições e conflitos morais.

O futuro do casal e a batalha de Heleninha

Agora, com o casamento em crise, Heleninha precisará enfrentar não só o preconceito de Bruno, mas também seus próprios demônios internos. A luta contra o vício, a dor da rejeição e a decepção com o marido farão da personagem uma das figuras mais complexas e dramáticas da atual fase da novela.

Vale Tudo continua entregando fortes emoções, e o público acompanha cada passo desse enredo eletrizante, onde ninguém é completamente inocente — e todos têm algo a esconder.

Maria de Fátima simula acidente para manipular Raquel em “Vale Tudo”

Nos próximos capítulos do remake de “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) demonstrará mais uma vez sua capacidade de manipulação ao simular um acidente para se reaproximar de sua mãe, Raquel (Taís Araújo).

O plano ousado

Desconfiada de que Raquel e Ivan (Renato Góes) estão escondendo a mala de dólares desaparecida do jatinho de Marco Aurélio (Alexandre Nero), Fátima elabora um plano audacioso: ela se joga da janela do apartamento de César, localizado no primeiro andar, simulando um acidente. Antes do salto calculado, a jovem deixa o celular desbloqueado, garantindo que César consiga ligar rapidamente para Raquel. Ao vê-la caída no jardim do prédio, César entra em pânico e chama uma ambulância, informando a cozinheira sobre o ocorrido.

A reação de Raquel

Raquel corre para o hospital e, ao reencontrar a filha, é recebida com lágrimas e apelos emocionais. “Me perdoa, mãe… Eu só queria estar perto de você de novo”, diz Fátima, encenando arrependimento. Sensibilizada com o suposto acidente e o apelo da filha, Raquel cede, acreditando em uma possível reconciliação.

O verdadeiro objetivo

Movida pela emoção, Raquel decide alugar um apartamento no mesmo prédio onde Ivan mora e permite que a filha volte a viver com ela. No entanto, o retorno de Fátima ao convívio familiar tem um objetivo oculto: conquistar a confiança da mãe e descobrir o paradeiro da mala de dólares. Em poucos dias, a vilã consegue o que queria. Já morando com Raquel, ela dá um jeito de colocar as mãos na fortuna escondida — a mesma que desapareceu após o misterioso caso do jatinho e que se tornou o novo objeto de cobiça na trama. A reaproximação, como sempre, é apenas mais uma jogada da ambiciosa Fátima, que prova, capítulo após capítulo, que para ela não há limites quando o objetivo é subir na vida.

A novela “Vale Tudo” vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na TV Globo. Para saber exatamente quando essa cena impactante será exibida, acompanhe os resumos diários da novela e a programação oficial da emissora.(UOL)

Vale Tudo: Solange tem passado exposto e choca ao enfrentar Odete Roitman na novela da Globo

A tensão vai dominar os próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo. Solange (Alice Wegmann), que conquistou o público com sua determinação e competência, terá seu passado escancarado em meio a uma guerra silenciosa contra Odete Roitman (Debora Bloch). A empresária, mãe de Afonso (Humberto Carrão), não aceitará o envolvimento do filho com a jovem diretora da Tomorrow e fará de tudo para destruí-la.

O conflito se acirra durante um jantar promovido por Afonso para apresentar Solange à família. O que era para ser uma ocasião harmoniosa se transforma em um campo de batalha emocional. Odete, incomodada com o perfil da nora, não esconde seu desprezo ao descobrir que Solange estudou como bolsista em Berkeley, nos Estados Unidos. A reação preconceituosa da empresária choca a todos, mas Solange, com firmeza, rebate: “Fui bolsista com orgulho, mérito vale mais que dinheiro.”

Revelação do passado de Solange agita Vale Tudo

Como parte de sua estratégia para desmoralizar a jovem, Odete encomenda um dossiê sobre Solange. É por meio de uma mensagem anônima que a vilã descobre um ponto delicado do passado da moça: sua prisão durante um protesto social. A informação é recebida com entusiasmo por Celina (Malu Galli), e logo se espalha, gerando constrangimento e polêmica.

Odete aproveita o episódio para expor uma imagem de Solange sendo detida, tentando pintar a diretora como alguém instável e problemática. Contudo, o contexto verdadeiro logo vem à tona: a prisão ocorreu durante uma manifestação pacífica por justiça social, e Solange foi mantida por oito dias injustamente na cadeia, sem condenação ou provas concretas.

Apoio de Afonso e reação do público

Apesar da revelação, Solange mantém sua postura e não se deixa abalar. Seu caráter e trajetória inspiradora ganham ainda mais destaque, sobretudo com o apoio firme de Afonso, que se recusa a ceder às manipulações da mãe. O público, que acompanha cada passo do casal, se solidariza com a personagem e critica duramente a postura elitista de Odete nas redes sociais.

A nova versão de Vale Tudo segue gerando discussões e emoções ao revisitar temas atuais como desigualdade, meritocracia e preconceito. A batalha entre Solange e Odete promete esquentar ainda mais os próximos capítulos.

Odete Roitman muda o destino de Heleninha e destrói a relação de Solange em Vale Tudo

Os fãs da novela Vale Tudo podem se preparar para fortes emoções. Nos próximos capítulos do remake da TV Globo, a volta triunfal de Odete Roitman (Débora Bloch) promete abalar ainda mais a história e mudar completamente os rumos de alguns personagens centrais.

Após uma temporada em Paris, Odete retorna ao Brasil irritada e determinada a restaurar a ordem em sua empresa, a TCA, que enfrenta uma grave crise após um acidente aéreo. Sem poupar críticas ao país e demonstrando seu tradicional desprezo, a poderosa vilã chega disposta a tomar decisões radicais.

Odete toma o controle e faz justiça à sua maneira

De acordo com informações divulgadas por Fábio Augusto, colunista do Observatório da TV, Odete rapidamente assume o comando da situação. Ela não hesita em humilhar Marco Aurélio (Alexandre Nero), apontando o ex-genro como principal responsável pelo escândalo na companhia. Com seu olhar estratégico aguçado, a vilã surpreende ao promover Ivan (Renato Góes), acreditando que o jovem executivo é a peça-chave para recuperar a reputação da empresa.

Mas Odete vai além. Em uma jogada que mistura interesses empresariais e pessoais, ela traça um plano para unir Ivan e sua filha, Heleninha (Paolla Oliveira). Convencida de que o relacionamento ajudaria Heleninha a superar seus problemas com o álcool, a empresária manipula o destino dos dois, reforçando sua imagem de mulher fria e calculista.

A queda de Solange

Enquanto maquina o futuro de Heleninha, Odete também concentra esforços em separar Afonso (Humberto Carrão) de Solange (Alice Wegmann). A vilã fica furiosa ao descobrir que a jovem diretora da Tomorrow tem um passado envolvendo prisão, e vê nela uma ameaça à ascensão social de seu filho.

Determinado a seguir seus próprios caminhos, Afonso resiste às pressões da mãe, mas Odete encontra em Maria de Fátima (Bella Campos) uma aliada perfeita. Ambiciosa e oportunista, Maria de Fátima se aproxima de Afonso com o apoio da vilã, enquanto trabalha secretamente para desestabilizar o romance entre Raquel (Taís Araújo) e Ivan.

Dessa forma, Odete não apenas isola Solange, como também interfere nos relacionamentos ao seu redor, tudo para garantir que seus planos se concretizem da maneira que ela deseja.

Uma vilã inesquecível

Com suas atitudes implacáveis, Odete Roitman reafirma seu posto como uma das maiores antagonistas da teledramaturgia brasileira. Sua volta em Vale Tudo promete momentos eletrizantes, repletos de manipulações, traições e reviravoltas, deixando claro que, para ela, os fins sempre justificam os meios.

Ivan é Humilhado e Demitido por Odete em Vale Tudo, mas Dá a Volta por Cima com Grande Reviravolta

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da Globo, os telespectadores acompanharão uma virada surpreendente na trajetória de Ivan (Renato Góes). Determinado a crescer profissionalmente, o namorado de Raquel tomará uma atitude ousada: invadirá uma reunião da diretoria da TCA, fingindo ser um dos executivos afastados por problemas de saúde.

Segundo informações de Vitor Piccoli, do Resumo das Novelas ON, a cena eletrizante ocorrerá pouco depois do retorno de Odete Roitman (Débora Bloch) ao Brasil.

Ivan é demitido por Odete Roitman

Durante a reunião, Ivan aproveitará a ausência de um dos diretores para apresentar suas propostas diretamente a Odete. A empresária, desconfiada, estranhará a presença dele e perguntará: “Quem é o senhor? Não estou lhe reconhecendo. Quem é você?”. Sem se intimidar, Ivan revelará sua verdadeira identidade e justificará sua presença mostrando um documento que propõe a recuperação de investimentos da TCA no leilão de aviões, mencionando a cláusula 30.9 do contrato.

A atitude ousada deixará Marco Aurélio (Alexandre Nero) furioso e provocará a ira de Odete. Ao descobrir que Ivan era apenas um funcionário do setor de suprimentos, a empresária interromperá a reunião e o demitirá imediatamente: “Você não tem nem mais um segundo! Aliás, você está demitido. E essa reunião está encerrada!”.

A inesperada reviravolta

Humilhado, Ivan deixará a sala carregando seus pertences, mas uma surpresa o aguardará. Ao revisar o documento apresentado por ele, Odete perceberá que o rapaz estava certo em sua análise. Impressionada com a competência e a ousadia do jovem, a poderosa empresária agirá rápido para não perder aquele talento.

Quando Ivan estiver prestes a entrar no elevador, Odete o chamará: “Ivan Meireles… O senhor acha que pode vasculhar os dados da minha empresa e sair assim?”. Em seguida, surpreenderá o rapaz ao anunciar que ele está não apenas readmitido, mas também promovido.

Atônito, Ivan verá seu esforço recompensado. Odete, no entanto, deixará claro que exigirá dedicação total: “Você vai me agradecer com eficiência, dedicação e lealdade cega, querido”, dirá a empresária, abrindo espaço para novas disputas e alianças nos bastidores da TCA.

Essa reviravolta promete agitar ainda mais os capítulos de Vale Tudo, mostrando que, no mundo corporativo da trama, inteligência e ousadia podem ser armas poderosas.

Erro Curioso na Cena do Enterro de Rubinho em Vale Tudo Não Passa Despercebido pelo Público

No episódio da novela Vale Tudo exibido nesta terça-feira (22), um erro técnico chamou a atenção dos telespectadores durante a cena do enterro de Rubinho, interpretado por Julio Andrade. O momento, que era para ser emocionalmente marcante, teve um deslize de continuidade que não passou despercebido pelos fãs da trama.

Durante a cena, Raquel (Taís Araújo) se despede do ex-marido ao jogar uma margarida branca sobre o túmulo. No entanto, ao mudar o ângulo da câmera, a flor sobre o caixão aparece como uma rosa-branca. A mudança sutil, mas perceptível, gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com telespectadores brincando com o erro e fazendo críticas divertidas à direção de arte da novela. Alguns até repararam que, na sequência, a personagem Aldeíde (Karine Telles) era quem realmente carregava a rosa-branca.

Apesar dessa falha técnica, o impacto emocional da cena não foi comprometido. A morte de Rubinho se revelou um dos momentos mais tocantes do remake, que tem alternado entre cenas de grande tensão, romance e conflitos familiares. O personagem, que foi um dos mais queridos pelo público na nova versão da novela, se tornou um símbolo de superação e esperança, tornando sua despedida um dos pontos altos da trama.

Manuela Dias, autora de Vale Tudo, se pronunciou sobre a saída do personagem e a decisão de seguir o roteiro original de 1988. A autora expressou sua gratidão ao ator Julio Andrade, elogiando sua atuação com uma emocionante homenagem nas redes sociais. “Obrigada por embarcar com a gente em Vale Tudo. Obrigada por estar comigo em tantas histórias… Tudo fica maior e mais lindo quando você está por perto. Te amo, irmão!”, escreveu Manuela.

Mesmo com o pequeno deslize técnico, a cena reafirma o tom dramático que marca o remake da novela, mantendo o nome de Rubinho em alta nas redes sociais. A morte do personagem, embora envolvendo um erro de continuidade, tocou profundamente o público, refletindo a intensidade das emoções que Vale Tudo continua a despertar. A trama, que faz parte das comemorações dos 60 anos da Globo, permanece relevante ao abordar temas atuais, refletindo as tensões do Brasil contemporâneo.

A novela, que tem direção artística de Paulo Silvestrini, segue como um dos grandes sucessos da teledramaturgia, atualizando um clássico para os dias de hoje, sem perder a força que fez de Vale Tudo uma das produções mais marcantes da televisão brasileira.

Maria de Fátima arma golpe, mas é surpreendida por reação de Solange em Vale Tudo

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) verá seus planos irem por água abaixo ao tentar sabotar Solange (Alice Wegmann). A vilã, que não mede esforços para separar a rival de Afonso (Humberto Carrão), contará com a ajuda de César (Cauã Reymond) para executar mais um de seus planos, mas será surpreendida pela resiliência e inteligência da concorrente.

Sabotagem calculada

A tramoia começa quando Fátima descobre que Solange precisa apresentar um projeto importante antes de embarcar em uma viagem com Afonso. Com a intenção de impedi-la, ela e César contratam um hacker para apagar todos os arquivos do computador da diretora da Tomorrow. Fingindo compaixão, Fátima se oferece para buscar uma versão impressa do material, mas no caminho de volta deixa parte dos documentos cair propositalmente no vão do elevador. “Ué, só tinha isso lá. A Marieta me deu assim”, dissimula, mantendo a aparência de aliada.

Solange dá a volta por cima

Apesar do golpe, Solange não se deixa abater. Determinada, passa a noite refazendo todo o projeto, exausta, mas com o foco de provar seu valor. Em um áudio emocionado, ela diz a Afonso: “Desculpa o áudio, mas eu não tenho condições de digitar nem uma letra. Virei a noite aqui trabalhando…”. O rapaz, comovido, responde com carinho e vai até a casa da amada, que está gripada, para pedir desculpas por ter duvidado dela.

A reconciliação acontece de forma sensível, com direito a um reencontro afetuoso que reforça o laço entre eles. Enquanto isso, Maria de Fátima observa tudo de longe, frustrada com o fracasso do plano.

A vilã é vencida pela força da rival

A tentativa de destruir o relacionamento de Solange e Afonso acaba tendo o efeito contrário: fortalece ainda mais a união do casal. Para Maria de Fátima, a derrota será amarga e simbólica. Ela percebe que, apesar de todos os seus esforços e manipulações, não conseguiu abalar o sentimento verdadeiro entre os dois. Solange, por sua vez, conquista ainda mais admiração e respeito, mostrando que é possível vencer com ética e determinação.

Solange desmascara Maria de Fátima em Vale Tudo e vilã tenta se sair como vítima

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, a máscara de Maria de Fátima (Bella Campos) vai começar a cair diante de seus colegas de apartamento. No capítulo deste sábado (12), a vilã será desmascarada por Solange (Alice Wegmann), após uma série de postagens nas redes sociais que levantam suspeitas sobre sua suposta vida de luxo.

Tudo começa quando Sardinha (Lucas Leto), atento às redes sociais, percebe que Fátima está publicando fotos em lojas de grife, ostentando roupas e acessórios caríssimos. No entanto, ele percebe que as peças não pertencem à jovem e desconfia das intenções por trás do comportamento. Sardinha então alerta Solange: “A Fátima está fingindo que essas roupas são dela… Tem vários influencers meio pirados que fazem isso. Tipo, pra fingir que são ricos”, comenta, mostrando as postagens no celular.

Solange fica chocada ao descobrir a farsa. “Nossa, agora que eu entendi!… Mas que viagem! Ela acha que vai ganhar a vida fingindo que é rica na internet?”, reage, visivelmente incomodada. Sardinha aproveita para levantar um alerta importante: será que confiaram em alguém perigoso ao dividir o apartamento com Fátima?

No auge da conversa, Maria de Fátima chega em casa e flagra a dupla falando sobre ela. Com sua habitual habilidade de manipulação, tenta se fazer de vítima. “Se você achar isso, eu posso ir embora, Sardinha”, diz, com ar ofendido. Ela ainda tenta justificar suas postagens como “brincadeiras” feitas com uma amiga, e logo corre para apagar o conteúdo suspeito das redes.

O episódio marca um ponto de virada na convivência entre Fátima e Solange. Até então, a publicitária vinha ajudando a moça a se aproximar de Afonso (Humberto Carrão), mas agora começa a perceber o quanto a ambição da colega pode ser perigosa. A confiança entre elas balança, e o público passa a questionar até quando Fátima conseguirá manter suas mentiras sem que tudo desmorone.

Acompanhe os próximos capítulos de Vale Tudo para descobrir os desdobramentos dessa farsa e o impacto que isso terá na trajetória da personagem na alta sociedade.

Dois bebês em Vale Tudo: Verdades são reveladas e só um é filho de Afonso

A reta final da novela Vale Tudo, exibida na faixa das nove da Globo, está repleta de reviravoltas emocionantes. Os telespectadores foram surpreendidos com uma sequência intensa envolvendo Afonso (Humberto Carrão), Maria de Fátima (Bella Campos) e Solange (Alice Wegmann). A trama ganhou novos rumos com a descoberta de duas gravidezes simultâneas, mas apenas um dos bebês é realmente filho do herdeiro dos Roitman.

Tudo começa com mais um plano ardiloso de Maria de Fátima, que conta com a ajuda de César (Cauã Reymond) para separar Afonso de Solange. A vilã arma uma encenação para que Afonso acredite que sua então namorada o traiu com César. Caindo no golpe, Afonso termina com Solange e, ainda fragilizado, se envolve com Fátima. A vilã aproveita o momento de vulnerabilidade para seduzi-lo e acaba engravidando.

O casal se casa e viaja para o exterior, longe da vigilância de Odete Roitman (Débora Bloch), que desaprova totalmente a união. Mesmo com a desaprovação da matriarca, Fátima retorna ao Brasil com Afonso, grávida e determinada a manter as aparências. A volta surpreende a todos, especialmente porque havia um acordo para manter distância da alta sociedade carioca.

Mas a verdade começa a vir à tona quando Afonso, cada vez mais infeliz no casamento, se envolve com Solange durante uma festa. Logo depois, Solange descobre que está grávida, coincidindo com a gestação anunciada por Maria de Fátima. O clima de tensão se intensifica até que os exames revelam o que o público já suspeitava: o bebê de Fátima não é de Afonso, e sim de César.

A revelação provoca um verdadeiro terremoto na vida dos personagens. Afonso se sente traído e decide encerrar o casamento com Fátima, rompendo de vez com a esposa manipuladora. Ao mesmo tempo, ele se reconcilia com Solange, agora à espera de seu filho.

Com esses acontecimentos, Vale Tudo mantém seu posto como uma das tramas mais envolventes da televisão, misturando drama, vingança e reviravoltas impactantes que prendem a atenção do público.

Final de Heleninha em Vale Tudo: casamento com Ivan e reviravolta surpreendente

O remake de Vale Tudo na TV Globo tem conquistado o público com tramas intensas e reviravoltas emocionantes. Um dos desfechos mais aguardados é o de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira), personagem marcante que vive uma trajetória de superação, amor e desilusão ao longo da novela das nove.

Heleninha e Ivan se casam

Seguindo a trama original exibida em 1988, Heleninha terminará a novela casada com Ivan (Renato Góes). Após o rompimento dele com Raquel (Taís Araujo), causado por armações de vilãs como Odete Roitman (vivida por Fernanda Montenegro no remake) e Maria de Fátima (Sophie Charlotte), o executivo se reaproxima de Heleninha. O relacionamento evolui para o casamento, mas a felicidade não dura muito.

Crise no casamento e recaídas

Mesmo casada com o homem que sempre amou, Heleninha enfrenta sérias dificuldades. A artista plástica sofre com recaídas no alcoolismo, o que abala profundamente a relação. Ivan, por sua vez, reencontra Raquel em um momento em que ela está consolidada como empresária e dona de seu próprio destino. O reencontro faz renascer o amor entre eles, culminando em uma nova traição — desta vez contra Heleninha.

Reviravolta e superação

A decepção com Ivan leva Heleninha a uma jornada de autoconhecimento e libertação. Após o término, ela descobre que foi manipulada por Odete durante toda a vida, inclusive acreditando ser responsável por tragédias familiares, como a morte do irmão. Livre dessas culpas, Heleninha decide virar a página.

No último capítulo, Heleninha encontra uma nova chance ao lado de William (Dennis Carvalho), um antigo conhecido que surge como apoio em sua reconstrução. Ela encerra a novela renovada, retomando sua carreira artística e expondo suas obras em uma galeria de arte — símbolo de sua superação e recomeço.