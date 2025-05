Guardas prendem homem após flagrante de furto de alianças no Maracanã – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas municipais do Grupamento de Operações com Cães (GOC) prenderam em flagrante um homem de 18 anos, no sábado (10/05), suspeito de furtar alianças no entorno do Estádio do Maracanã, durante a operação para a partida entre Flamengo e Bahia. No mesmo dia, em Botafogo, um auxílio após acidente de trânsito se transformou em uma condução para a delegacia por embriaguez ao volante, realizada por guardas da Coordenadoria Regional do Centro e da Zona Sul.

No caso do furto no entorno do estádio do Maracanã, os guardas foram abordados por um cidadão, que relatou ter sido abordado e furtado em seu carro por um homem nas imediações. A vítima informou as características do suspeito e a direção da fuga. Os guardas conseguiram identificá-lo e efetuaram a prisão. Foi necessário fazer uso da pistola de eletrochoque para conter o suspeito. Com ele, foram encontradas quatro alianças. O suspeito confessou ter abordado veículos na região com apoio de um comparsa que fugiu. O caso foi registrado na 18a DP (Praça da Bandeira).

Já a ocorrência de embriaguez ao volante aconteceu na Rua Bambina, em Botafogo, pela manhã. Os guardas foram acionados por funcionários de um supermercado para auxiliar um motociclista que tinha caído com a moto. Ele estava acompanhado de uma mulher que fugiu. Quando os guardas chegaram para prestar o auxílio, acabaram detectando sinais de embriaguez. O homem, de 47 anos, confessou que havia ingerido bebida alcoólica e ainda informou que não possuía CNH e que a moto era do patrão. Ele foi detido e, após confirmação da embriaguez no IML, o caso foi registrado na 12a DP (Botafogo). A motocicleta foi apreendida e conduzida para o depósito.