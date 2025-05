Gestão realiza webinar para apresentação do Contrata+Brasil na próxima quinta-feira (27/2) — Contrata mais Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria de Gestão e Inovação (Seges), realizará um webinar na próxima quinta-feira (27/2), às 14h, para apresentar o Contrata+Brasil, nova plataforma de oportunidades de negócio em contratações públicas. O evento será transmitido pelo canal do MGI no YouTube e é voltado a gestores e servidores públicos federais, estaduais e municipais. No encontro, serão abordadas as normas que fundamentam essa inovação, o funcionamento do sistema, suas vantagens e as integrações com outras plataformas.

Lançado durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado na última semana, em Brasília, o Contrata+Brasil representa um avanço na modernização da contratação de serviços por órgãos públicos municipais, estaduais e federais. A ferramenta foi desenvolvida para facilitar e agilizar a contratação de microempreendedores individuais (MEIs) por órgãos públicos, especialmente para pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento. Com ela, a contratação se torna mais simples e rápida, e seu uso garante segurança para que as compras públicas estejam dentro da legalidade, com a facilidade de não ser necessário seguir todo o trâmite burocrático das licitações convencionais.

Apresentação da plataforma Contrata+Brasil — Contrata mais Brasil

