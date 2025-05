Estação das barcas recebe ponto de vacinação contra gripe e sarampo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Imunização estará disponível na estação da Praça XV dos dias 12 ao dia 16, das 8h às 16h – Foto: Divulgação/SMS

Nesta segunda-feira (12), a estação das barcas na Praça XV recebe um ponto de vacinação (PV) contra a gripe e o sarampo. O PV funcionará de segunda a sexta-feira, até o dia 16, das 8h às 16h. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) vem intensificando a mobilização contra essas duas doenças ao levar a vacina contra a influenza e a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) a locais de grande circulação de público, facilitando o acesso dos cariocas à imunização.

– O propósito dos pontos extras tem o objetivo de facilitar o acesso à vacinação, levando a imunização para locais com maior movimento de pessoas e garantir que a população se proteja. Embora ainda não haja casos de sarampo na cidade do Rio, os registros recentes no estado acendem um sinal de alerta para que todos os cariocas mantenham a caderneta de vacinação em dia. Em relação à gripe, estamos entrando no período de maior circulação do vírus influenza, o que torna ainda mais urgente a vacinação. As vacinas contra a gripe e a tríplice viral podem ser aplicadas simultaneamente e são fundamentais para evitar hospitalizações e óbitos – afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem tomar a vacina da gripe no município do Rio. No caso da vacinação contra o sarampo, o público-alvo são pessoas de 18 a 59 anos que não estejam imunizados ou pessoas de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose e precisam completar seu esquema vacinal com a segunda dose.

Rio já conta com 1 milhão de vacinados contra a influenza

No último sábado (10), Dia D de vacinação contra a gripe, o município do Rio alcançou a expressiva marca de 1 milhão de vacinados contra a influenza. Foram aplicadas mais de 171 mil doses de vacina nos mais de 700 pontos de vacinação disponibilizados em toda a cidade, nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) e também em locais estratégicos para facilitar o acesso das pessoas, como praças, associações de moradores, igrejas, shoppings, escolas, entre outros.

A vacinação também está disponível nas 240 salas de vacinação em unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande, que está localizado no Park Shopping Campo Grande (funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial).