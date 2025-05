Em Terenos, Governo de MS reforça compromisso com desenvolvimento e inclusão na cidade – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Vice-governador destaca parceria com a prefeitura e investimentos que fortalecem o progresso da região

Representando o Governo de Mato Grosso do Sul, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, participou da solenidade de entrega e lançamento de obras em comemoração aos 72 anos de Terenos, na quinta-feira (8). O evento, realizado no Centro Cultural Senador Ramez Tebet, reforçou a presença do Estado como parceiro direto do município em ações que promovem desenvolvimento sustentável, inclusão social, modernização da gestão pública e qualidade de vida para a população.

Ao lado do prefeito Henrique Budke, do vice-prefeito Dr. Arlindo, do presidente da Câmara Municipal, Leandro Caramalac, e de diversas lideranças locais, Barbosinha destacou os investimentos do Governo de MS em Terenos, alinhados aos pilares de uma gestão próspera, verde, digital e inclusiva.

“O que vemos hoje em Terenos é resultado de uma política municipalista comprometida com o cidadão. Investir em infraestrutura, habitação, saúde, saneamento e agricultura familiar é garantir dignidade às famílias e impulsionar o desenvolvimento com responsabilidade”, afirmou o vice-governador.

Obras, inclusão e cidadania

A programação do aniversário de 72 anos inclui entregas que representam importantes avanços em diversas áreas. Entre os destaques, está o lançamento da construção de 50 moradias no Conjunto Vivare, em parceria com a Agehab, garantindo moradia digna a dezenas de famílias. Também foram anunciadas obras de recapeamento nos bairros Garcia Leal e Centro e a pavimentação da MS-322, na região da Ponte do Grego, com investimento superior a R$ 27,8 milhões.

Na área da saúde, a reforma do Posto da Patagônia, a implantação de uma sala especializada para atendimento de alunos com autismo (TEA), a construção de uma unidade do Caps e a entrega de nova ambulância do Samu reforçaram a assistência à população. Já na segurança pública, Terenos passa a contar com 50 câmeras de videomonitoramento e sistemas de vigilância em escolas municipais.

Outras frentes importantes incluem a construção de três pontes de concreto na zona rural, dentro do programa MS Ativo, e o fortalecimento da agricultura familiar com o Semear Terenos, voltado ao incentivo de práticas sustentáveis e geração de renda no campo.

Parceria que transforma

Com mais de R$ 160 milhões em investimentos do Governo do Estado, entre obras concluídas, em execução e em fase de contratação, Terenos colhe os frutos de uma gestão estadual municipalista. A agenda reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com uma gestão que une responsabilidade fiscal, inclusão social e presença efetiva nos municípios. Para Barbosinha, é essa conexão entre Estado e população que garante entregas concretas e duradouras.

“Cada cidade de Mato Grosso do Sul tem um papel fundamental no nosso projeto de desenvolvimento. Em Terenos, vemos o reflexo de uma gestão que olha para o futuro. E enquanto governo, estaremos sempre ao lado de quem trabalha com seriedade para transformar a vida das pessoas”, finalizou o vice-governador.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria