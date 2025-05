Em Dourados, Governo de MS valoriza setor agropecuário e garante obras de infraestrutura – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Com atuação voltada para o desenvolvimento dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado tem na agropecuária uma das grandes forças econômicas que contribui para a geração de emprego e renda da população.

O governador Eduardo Riedel cumpre agenda de trabalho em Dourados – ontem (9) e hoje (10) -, o maior município do interior do Estado, onde participou da abertura oficial da 59° Expoagro, e também vistoriou a obra de recapeamento da Rua Maria de Carvalho, no Bairro Jardim Água Boa.

“É uma frente de obras de requalificação. É uma alegria muito grande ver a melhoria da qualidade de vida para a população”, disse o governador. A vistoria da obra, que recebe R$ 21 milhões em investimentos, foi acompanhada pelo vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e o secretário Guilherme Alcântara (Seilog).

LATAM anuncia voos para Bonito a partir de setembro – Prefeitura Municipal de Bonito

Agenda da prefeita Adriane Lopes neste sábado (10) – CGNotícias

“Esse é o bairro mais populoso de Dourados. E a via passa por uma reconstrução, na verdade, de todo o pavimento. A gente fica muito feliz de ver o Governo do Estado com capacidade econômica e financeira de realizar investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas”, afirmou Barbosinha.

Durante a manhã de trabalho em Dourados, no Parque de Exposições, o governador se reuniu com representantes do Sindicato Rural de Caarapó para tratar da Expoac (Exposição Agropecuária de Caarapó) que será realizada em agosto e com a diretoria da Avimasul para debater a integração da avicultura no Estado.

“A Expoagro começa extremamente forte, em torno dessa cadeia econômica tão importante que é o agronegócio do Mato Grosso do Sul. A programação está maravilhosa do ponto de vista de entretenimento, com shows, rodeio. A chuva deu uma sacudida ontem, os ventos, mas hoje está tudo organizado. E os produtores também, com oportunidade comercial, discussões técnicas, conhecimento de todas as cadeias produtivas”, afirma Riedel, que ainda completa.

“Conseguimos criar um ambiente de negócio com muita credibilidade, muita seriedade conversando com o empresariado e lideranças para que a gente pudesse ter aqui no Estado esses investimentos diversificados, com a capacidade de gerar, o que para nós é o mais importante, oportunidades e bem-estar para as pessoas, acompanhado de boas políticas públicas para educação, qualificação, formação. É o melhor programa social que existe, o salário no fim do mês de alguém que tem dignidade trabalhando. E é isso que nós estamos proporcionando à nossa gente”.

Com ambiente positivo, MS vai receber novos voos nacionais para Bonito e Dourados no 2° semestre

AVISO DE DISPENSA Nº. 13/2025 – AQUISIÇÃO DE COBERTORES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BONITO/MS – Prefeitura Municipal de Bonito

Também foi realizada uma reunião com representantes do Ministério Público do Estado, com o Consórcio Conisul (Consórcio Intermunicipal da Região Sul de Mato Grosso do Sul) que reúne os municípios de Sete Quedas, Amambai, Aral Moreira, Eldorado, Japorã, Iguatemi, Itaquiraí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Caarapó, Coronel Sapucaia e Tacuru.

“O nosso mercado é muito exigente, praticamente todo externo. O Governo é sempre muito disposto na parceria com a avicultura”, disse a presidente da Avimasul, Franciele Corneli.

A 59ª Expoagro de Dourados, a maior vitrine do agronegócio sul-mato-grossense, tem como tema “Cidade e Campo Conectados”, e volta às raízes com foco na pecuária – bovinocultura, suinocultura, avicultura, ovinocultura e outras – sem perder de vista o horizonte de inovação.

“Resgatamos a identidade da nossa exposição e expandimos o ciclo de conhecimento, com palestras voltadas ao agronegócio. E também vamos debater a Rota Bioceânica, que vai ajudar a impulsionar os negócios” disse Gino José Ferreira, presidente do Sindicato Rural de Dourados.

Mérito Agropecuário

Com o reconhecimento do trabalho realizado pelo Governo do Estado, nas ações que beneficiam os investimentos no agronegócio com consequências diretas na geração de frentes de trabalho, Riedel recebeu ontem (9) o diploma de “Honra ao Mérito Agropecuário”, concedido pela Câmara Municipal de Dourados.

“Me sinto honrado com a homenagem que recebo, de reconhecimento da história que tenho em relação ao setor importante da economia, que é o agronegócio”, disse Riedel. A homenagem reconhece e valoriza o trabalho realizado para impulsionar o setor agropecuário em Dourados, destacando o papel que o agronegócio exerce na economia local.

“Este é um governo municipalista, com capacidade de articulação e gestão, por isso estão de parabéns”, afirmou a vereadora Liandra Brambilla, presidente da Câmara Municipal.

A agendas em Dourados foram acompanhadas pelos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Guilherme Alcântara (Seilog) e Marcelo Miranda (Setesc), além do prefeito de Dourados, Marçal Filho e outras autoridades municipais e estaduais.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom

—

Relacionada: