Agenda da prefeita Adriane Lopes neste sábado (10) – CGNotícias

Por MRNews



Neste sábado (10), a prefeita Adriane Lopes participa de dois importantes eventos voltados à saúde e bem-estar da população de Campo Grande. Às 8h30, ela acompanha as atividades do Pilates Day, realizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), na Praça Esportiva Elias Gadia. A ação terá início às 8h e reunirá cerca de 300 participantes, com aulas conduzidas por 20 professores da modalidade. O evento tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis e mostrar à população os benefícios do pilates, como melhora da postura, redução do estresse, fortalecimento muscular e aumento da flexibilidade. Para facilitar a participação, a Prefeitura disponibilizará ônibus gratuitos saindo de diferentes regiões da cidade.

Logo após, a prefeita Adriane segue para o Parque Ayrton Senna, onde será iniciado o funcionamento do drive-thru de vacinação contra a Influenza, que integra a mobilização nacional do Dia D. O ponto vai operar das 8h às 17h, atendendo tanto pedestres quanto pessoas em veículos. Serão cinco guichês com equipes revezando para garantir agilidade e atendimento ininterrupto durante todo o dia. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como meta ampliar o acesso à vacina, especialmente para quem não consegue se imunizar durante a semana. A vacinação será oferecida a todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

À tarde, a partir das 16h, Adriane Lopes prestigia a 8ª edição da Festa do Queijo, que será realizada na praça central de Rochedinho, distrito localizado a 29 km da Capital. O evento integra o calendário oficial de Campo Grande e deve atrair cerca de 10 mil pessoas ao longo do dia. Com 40 expositores, a festa oferece uma variedade de produtos artesanais como queijos, geleias, rapaduras e pratos típicos. Haverá ainda brinquedos para as crianças e shows com Zezé do Pantanal e Os Filhos de Campo Grande. Promovida pela Prefeitura com apoio de várias secretarias, a festa também fomenta a economia local e valoriza os pequenos produtores da região.

Serviço:

Pilates Day

Horário: 08h às 9h

Local: Praça Esportiva Elias Gadia

Endereço: Rua Albert Sabin, nº 387 – Vila Taveirópolis

Drive-thru de vacinação no Parque Ayrton Senna

Horário: das 8h às 17h

Local: Parque Ayrton Senna

Endereço: Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512 – Aero Rancho

8ª Festa do Queijo de Rochedinho

Horário: a partir das 16 horas

Local: Praça Central de Rochedinho – distrito de Rochedinho