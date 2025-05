Uerj revoga título honoris causa concedido ao ex-presidente Médici

Posted on

Por MRNews Davi Revela Detalhes das Brigas com Wanessa Camargo e Beatriz no BBB24 Davi, o grande vencedor do BBB24 escolhido pelo público, não evitou os confrontos e enfrentou várias brigas durante sua participação no programa. O motorista de aplicativo baiano conquistou o prêmio com 60,52% dos votos, superando Matteus e Isabelle, que ficaram em […]