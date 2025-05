Sorocaba tem tradicional Desfile dos Tropeiros e 4ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE! em 1º de junho – Agência de Notícias

Foto: Eduardo Santinon – Secom

Para celebrar a 58ª Semana do Tropeiro, a Prefeitura de Sorocaba realiza, no dia 1º de junho, a partir das 9h30, o tradicional Desfile dos Tropeiros na cidade, que, neste ano, une-se à 4ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE!. A concentração acontece às 8h, no Clube União Recreativo Campestre, no Jardim Guadalajara, com destino ao Paço Municipal, no Alto da Boa Vista, onde ocorre a festa aberta ao público. No trajeto, a comitiva passa em frente ao Monumento ao Tropeiro, próximo à Santa Casa de Misericórdia, na Avenida São Paulo, onde o grupo receberá a costumeira benção.

O objetivo da Prefeitura de Sorocaba é resgatar a cultura tropeira do município, mantendo viva a memória do protagonismo da cidade no desenvolvimento do Ciclo do Tropeirismo, além de arrecadar alimentos para a campanha #AFOMENAOEFAKE!, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

A iniciativa será realizada por meio das secretarias municipais de Governo (Segov), Cultura (Secult), Comunicação (Secom), Serviços Públicos e Obras (Serpo) e Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) e a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), do Governo do Estado de São Paulo, além do apoio da Urbes – Trânsito e Transportes, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Todo ano nós preparamos a programação da Semana do Tropeiro e aproveitamos a oportunidade para enaltecer a cultura da nossa cidade e região. São ações como essa que incentivam, ainda mais, a população a valorizar nossa história e fomentar o turismo, promovendo, ainda, a solidariedade com a arrecadação de alimentos”, destaca o prefeito Rodrigo Manga. Tanto no Clube União Recreativo Campestre, quanto no Paço Municipal, haverá postos de arrecadação de alimentos não perecíveis para a iniciativa social.

A tradição desse desfile e cavalgada também relembra as antigas feiras de muares, em meados do século XVIII, quando Sorocaba se tornou passagem de tropas e um importante ponto de referência do comércio, contribuindo para o desenvolvimento do estado de São Paulo.

Desfile dos Tropeiros e 4ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE!

Uma comitiva, formada por integrantes de diferentes cidades paulistas, também forma a 12ª Tropeada Itararé-Sorocaba, quando serão percorridos mais de 230 quilômetros de estrada, passando pelos municípios que constituíram a Rota Sul do Caminho das Tropas e participando do tradicional Desfile dos Tropeiros e da 4ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE!.

Eles sairão de Itararé, no dia 23 de maio, e seguirão pelo seguinte trajeto: Itaberá, Itapeva, Taquarivai, Buri, Itapetininga, Alambari, Capela do Alto, Iperó e Araçoiaba da Serra. Os tropeiros chegarão à cidade de Sorocaba no dia 31 de maio, com uma breve parada no Largo do Divino para a tradicional Benção Tropeira, e farão o pouso no Clube União Recreativo Campestre.

Também poderão participar comitivas e todos aqueles que desejarem, com seus animais. A orientação é que os animais estejam com sela e demais equipamentos necessários para a cavalgada, com todo cuidado e segurança. Será proibido participar do evento com cavalo “magro” ou que esteja machucado. Os animais deverão estar com ferradura e freio. Não poderá ser utilizada espora ou chicote, sela sem baixeiro, charrete com som alto, bem como consumir bebida alcoólica durante o desfile.

No dia 1º de junho, às 9h30, os cavaleiros e muladeiros sairão do Clube União Recreativo Campestre e percorrerão um trajeto de mais de 12km pelas seguintes vias de Sorocaba: Rua Francisco Paulo Braion, Avenida Dr. Armando Pannunzio, Avenida General Carneiro, Rua Eugênio Salerno, Avenida Afonso Vergueiro, Rua Padre Luiz, Rua São Bento, Rua XV de Novembro, até chegar à Avenida São Paulo, em frente ao Monumento ao Tropeiro, para a tradicional benção.

A seguir, o grupo prosseguirá pela Rua Padre Madureira, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, chegando à Avenida Raquel Jacob, em frente ao Paço Municipal, no Alto da Boa Vista. Lá, por volta das 12h, os participantes poderão participar de uma grande festa, onde haverá a recepção com apresentação da Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco”, praça de alimentação e outras atrações culturais.

Mais atrações

Além do tradicional desfile, a 58ª Semana do Tropeiro contará com uma programação especial para celebrar a história da cidade e região. No dia 30 de maio, às 19h, será realizada a sessão solene em homenagem ao tropeiro na Câmara Municipal de Sorocaba, localizada no Alto da Boa Vista, e será conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Luís Santos.

A exposição “Tropeirismo em Sorocaba: um resgate da cultura do interior” está aberta para visitação na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, no Alto da Boa Vista, e na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, no Centro, até o dia 30 de maio. Além das bibliotecas, a população também pode conferir a exposição “Vitrine – Vila Tropeira de Sorocaba – da Fundação ao fenômeno do Tropeirismo”, no Pátio Cianê Shopping, e a Homenagem ao Tropeiro, na Câmara Municipal.

As Bibliotecas Municipais também promoverão oficinas temáticas tanto para o público infantil, quanto para os adultos.

Na Biblioteca Infantil Municipal, as atrações começam no dia 26 de maio, às 14h30, com uma oficina de arte utilizando material reciclável para confecção de mulinhas. No dia 28, às 14h30, os adultos poderão participar da oficina culinária de feijão tropeiro e, no dia 29, no mesmo horário, as crianças terão a oportunidade de aprender uma receita de broa de milho.

Já na Biblioteca Municipal, os interessados poderão aprender a confeccionar chapéu durante uma oficina que acontecerá no dia 27 de maio, às 14h30. A programação do espaço contará, ainda, com uma sessão cinema no dia 30, também às 14h30, com o filme “Spirit: O Corcel Indomável” (2002). As oficinas necessitam de inscrições prévias e serão divulgadas em breve.