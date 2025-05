Seleção feminina será convocada na terça para amistosos contra o Japão

O técnico Arthur Elias convocará a seleção brasileira feminina de futebol na próxima terça-feira (13) para dois amistosos contra o Japão, que farão parte da preparação da equipe para a Copa América, principal competição do ano. Os nomes das jogadoras serão revelados a partir de meio-dia (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na CBF TV. As duas partidas ocorrerão em São Paulo: a primeira em 30 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na zona leste da capital; e a segunda, em 2 de junho, às 20h, no recém-reformado Estádio Cicero de Souza Marques, na cidade de Bragança Paulista.

A equipe japonesa subiu para a quinta posição no ranking mundial da Fifa, após conquistar o título da She Believes Cup em fevereiro, com vitória na final contra os Estados Unidos (2 a 1). A seleção (8ª) chegará com moral alto na partida: em abril, as brasileiras obtiveram uma vitória histórica (2 a 1) contra as norte-americanas, no estado da Califórnia (EUA).

Brasil e Japão já se enfrentaram em 16 oportunidades. As asiáticas somam sete vitórias contra seis das brasileiras. Três confrontos terminaram empatados.

Conheça as oito cidades da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Remo abre vantagem sobre Paysandu na final do Campeonato Paraense

A seleção finaliza a preparação para a Copa América em 27 de junho, em amistoso contra a França, atual número nove do mundo, no Estádio dos Alpes, na cidade de Grenoble. Será o primeiro embate entre as duas equipes desde a eliminação das francesas nas quartas de final da Olimpíada de Paris, em agosto do ano passado. Gabi Portilho marcou o único gol da vitória inédita da Amarelinha contra as Les Bleus.

A Copa América está programada para o período de 12 de julho a 2 de agosto, no Equador. O Brasil, atual campeão, caiu na Chave B, junto com Colômbia – rival derrotada na final na edição passada (2022) -, Paraguai, Venezuela e Bolívia.