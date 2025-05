Sedest oferece 38 vagas para cursos profissionalizantes com inscrições a partir da próxima quarta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), abre mais 38 vagas para cursos profissionalizantes, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Fecomércio-PB e Serviço Social do Comércio (Sesc).

As inscrições serão realizadas apenas na próxima quarta-feira (14), presencialmente, na sede da Sedest, na Rua Diogo Velho, 150, Centro, das 8h às 12h, ou até acabarem as vagas. Os concluintes receberão certificado fornecido pelo Sesc. A oportunidade é para homens e mulheres, com idade a partir dos 16 anos.

“O mercado está cada vez mais exigente, primando pela qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, a Sedest, em parceria com o Senac, Fecomércio-PB e Sesc, busca preencher essa lacuna, atuando como agente do desenvolvimento econômico, ao ministrar cursos profissionalizantes, para que o trabalhador esteja pronto, capacitado e preparado para ocupar vagas que, constantemente, surgem no mercado, dada a expansão da nossa economia, impulsionada pelo crescimento da indústria do turismo, que, por conseguinte alavanca, não só o setor de serviços, mas uma cadeia produtiva que envolve mais de 53 atividades econômicas”, destaca Bruno Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Nessa etapa os cursos profissionalizantes disponibilizam oito vagas para o curso de garçom, 15 para recepcionista de eventos e 15 para camareira (o) em meios de hospedagem. O curso de recepcionista acontece de 19 de maio a 15 de junho, das 13h às 17h, com conteúdo completo repassado em 160 horas. A idade mínima exigida é 16 anos, com Ensino Fundamental Completo. O curso de camareira acontece no mesmo período e horário, com exigência igual para o nível de escolaridade, porém o candidato deve ter a partir de 18 anos.

Quem optar pelo curso de garçom terá que dispor de mais tempo, pois o curso é mais extenso, quase três meses, de 19 de maio a 13 de agosto, cumprindo a carga horária de 240 horas, das 18h às 22h. O candidato deve ter a partir de 18 anos com Ensino Fundamental Completo. A modalidade de ensino é presencial e as aulas serão realizadas na Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria (ESGH), na avenida Antônio Lira, n. 300, em Tambaú.

Documentação – Os candidatos devem ter atenção a documentação necessária, que deve ser apresentada no ato da inscrição: RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência de João Pessoa.

Balanço – Somente no ano de 2025 a parceria da Sedest com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Fecomércio-PB e Sesc já abriu mais de 200 novas oportunidades de capacitação. Em fevereiro foram 120 vagas, sendo 60 vagas para garçom, 40 vagas para camareiro em meios de hospedagem e 20 para recepcionista. Já no mês de abril foram mais 49 oportunidades, sendo 20 vagas para instalação e manutenção de condicionador de ar split, 16 vagas para mecânico de manutenção de motocicleta e 13 para mecânico de manutenção de automóveis elétricos híbridos.