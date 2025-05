São Luiz x Brasil de Pelotas ; Onde Assistir, Palpites, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



São Luiz x Brasil de Pelotas: Onde assistir ao vivo, data, horário e últimos resultados da equipe de Ijuí

O Esporte Clube São Luiz volta a campo neste sábado, 10 de maio, às 16h (de Brasília), em um confronto decisivo diante do Brasil de Pelotas, válido pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, e promete movimentar os torcedores com um clássico gaúcho de muita rivalidade e tradição.

Onde assistir São Luiz x Brasil de Pelotas ao vivo

A transmissão ao vivo da partida estará disponível em plataformas digitais que cobrem a Série D, como o canal oficial da CBF TV no YouTube ou serviços parceiros com cobertura regional. Os torcedores também podem acompanhar lances em tempo real por meio do portal Flashscore.com.br, que disponibiliza placar ao vivo, estatísticas detalhadas, escalações, artilheiros e mais.

Últimos jogos do São Luiz

O São Luiz vem de vitória importante por 1 a 0 sobre o Guarany de Bagé no último dia 3 de maio, recuperando-se de duas derrotas seguidas na Série D:

03/05 – São Luiz 1×0 Guarany de Bagé (Série D)

– São Luiz 1×0 Guarany de Bagé (Série D) 26/04 – Barra-SC 3×0 São Luiz (Série D)

– Barra-SC 3×0 São Luiz (Série D) 19/04 – São Luiz 1×2 Azuriz (Série D)

A equipe de Ijuí soma uma vitória e duas derrotas até agora na competição, e busca embalar com mais um triunfo diante de sua torcida.

Próximos jogos do São Luiz na Série D

18/05 – São José x São Luiz

– São José x São Luiz 24/05 – São Luiz x Joinville

– São Luiz x Joinville 31/05 – Marcílio Dias x São Luiz

– Marcílio Dias x São Luiz 07/06 – Joinville x São Luiz

Transferências recentes do clube

O São Luiz tem se movimentado no mercado em busca de reforços para a Série D. Entre os nomes que chegaram recentemente estão:

Diogo Sodré (ex-Monsoon)

(ex-Monsoon) Higor (ex-Brasil de Pelotas)

(ex-Brasil de Pelotas) Léo Oliveira (emprestado pelo Cuiabá)

Estádio e informações adicionais

Estádio: 19 de Outubro (Ijuí)

19 de Outubro (Ijuí) Capacidade: 8.000 torcedores

Acompanhe a cobertura completa do confronto Brasil de Pelotas x São Luiz com atualizações ao vivo, escalações e pós-jogo em nosso ssite e fique por dentro de tudo o que acontece com o time de Ijuí na Série D 2025.

