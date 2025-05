Profissionais de saúde alertam e explicam sobre a importância da vacinação materna

Nesta semana que se comemora o Dia das Mães, os profissionais de saúde chamam a atenção e orientam sobre a importância da vacinação das gestantes e puérperas, que também precisam estar em dia com a vacinação. Além da placenta, os anticorpos também são transmitidos por meio do leite materno e podem proteger os bebês até um pouco mais de seis meses de vida, até que eles possam começar seu próprio esquema vacinal.

Há também as recomendações estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e indicações médicas, baseadas em evidências técnico-científicas. Caso a mãe seja contaminada, a saúde do feto também pode ficar comprometida e, em alguns casos, podem ocorrer malformações fetais, parto prematuro, aborto espontâneo e até morte fetal.

“A imunização materna é particularmente importante ao considerarmos doenças evitáveis pela vacinação, para as quais não há opções na proteção de bebês, como nos casos de Influenza e outras doenças. Os anticorpos maternos podem proteger seus bebês até um pouco mais de seis meses de vida, período em que não há imunidade dos mesmos pela vacinação própria.” afirmou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Faz parte do calendário de vacinas da gestante as vacinas de campanhas, que protegem contra Influenza e Covid-19 e, as vacinas Tríplice bacteriana (dTpa), que protege contra difteria, tétano e coqueluche, sendo administrada uma dose, após a 20ª semana, em paciente previamente vacinada. Já para gestante sem cartão de vacina ou com esquema incompleto, após receber a vacina dTpa, deve receber duas doses de dt.

O imunizante que protege contra a hepatite B, pode ser dado em qualquer idade gestacional. São apenas três doses. Elas são indicadas aos pacientes que nunca foram vacinados ou não criaram anticorpos. Sobretudo, a avaliação da caderneta e todas as orientações sobre todas as vacinas para cada faixa etária, podem ser passadas nos diversos serviços da rede municipal.

“Todas as vacinas são seguras. Ressaltamos que as vacinas recomendadas durante a gravidez são consideradas importantes para a saúde da mãe e para o bebê. A imunização materna pode proteger os recém-nascidos contra doenças graves, como a coqueluche e o tétano, que podem ser fatais em bebês muito pequenos”, completou oc coordenador.

Para isso, todas as salas de vacinas seguem promovendo a busca ativa e garantindo uma assistência integral e humanizada a toda população. A atualização da caderneta pode ser feita nas unidades de saúde da família, Policlínicas Municipais e o Centro de Imunização, no bairro da torre, e nos três pontos móveis, localizado no Shopping Sul, Home Center Ferreira Costa e Shopping Tambiá.