Prefeiturarealiza comemoração antecipada do Dia das Mães no Parque Arruda Câmara

Uma manhã de celebração com muita alegria, lazer e cuidados com a saúde marcou, nesta sexta-feira (9), a comemoração antecipada do Dia das Mães no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Meio Ambiente (Seman), em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Saúde (SMS) e Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

O evento foi voltado para homenagear as mulheres e mães que são beneficiadas pelas Cozinhas Comunitárias da Prefeitura de João Pessoa, como também as mães servidoras da Bica.

Segundo a diretora do Parque, Milenna Simões, foram contempladas 30 mulheres, que passaram uma manhã em contato com a natureza e aproveitando os serviços de saúde e bem-estar, como ginástica, alongamento e passeio ecológico. O grupo ainda visitou uma exposição promovida pela Polícia Ambiental e participou de uma palestra motivacional. “Concluímos a programação especial preparada para essas mães com um lanche maravilhoso e sorteio de brindes. Elas também receberam uma rosa, símbolo de beleza e força, como um gesto de carinho”, afirmou.

O evento comemorativo teve promoção à saúde através da Blitz do Bem, do Distrito Sanitário IV, e do Núcleo de Práticas e Terapias Complementares à Saude (NUPICS), que ofereceram diversos serviços, como aferição de pressão arterial, auriculoterapia, vacinação, entre outros. A ação também contou com a parceria da iniciativa privada, com o Mix Mateus.

A dona de casa Maria Deodato da Costa Anchieta, de 70 anos, moradora do Costa e Silva, achou o evento uma “maravilha”. “Já conheço a Bica, mas fazia tempo que não vinha aqui. O passeio de trenzinho foi bom demais e foi muito bom comemorar o Dia das Mães assim”, ressaltou.

Andréia Barbosa Teixeira, também moradora do Costa e Silva, afirma que foi gratificante a oportunidade de representar as mães no evento. “Pra mim foi uma maravilha sair de casa, ter um espaço assim para reunir todo mundo. Foi muito gratificante estar aqui hoje, como mãe, representando todas as mamães. Só tenho que agradecer”, disse.

“Estou muito feliz! O evento superou minhas expectativas. Foi uma manhã muito gratificante, sabendo que a gente fez bem para tantas mães, que muitas vezes não tem essa oportunidade de passear, de contemplar a natureza, de deixar suas obrigações, suas atividades pra ter um dia completamente diferente. É o dever cumprido e meu coração só expressa gratidão”, comemorou a diretora do Parque Arruda Câmara.