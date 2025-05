Prefeitura lança o Programa Rota Cidadania, neste sábado (10) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Nesta sexta-feira (12/7), a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente aumenta a nebulosidade e melhora os índices de umidade em quase todo o estado de Minas Gerais. Umidade abaixo de 30%, à tarde, deve se restringir a localidades do Norte e do Noroeste mineiro, onde também pode haver névoa […]