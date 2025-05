Portuguesa x Rio Branco-ES ; Onde Assistir, Palpites, Horário e Informações do Jogo da Série D

Portuguesa x Rio Branco-ES: Preços e Locais de Venda de Ingressos para Jogo da Série D

A Portuguesa enfrentará o Rio Branco-ES neste sábado, 10 de maio de 2025, às 17h (horário de Brasília), no estádio Canindé, pela quarta rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida promete ser emocionante, com a Lusa buscando a recuperação após uma derrota na última rodada, enquanto o Rio Branco-ES vem de uma vitória e lidera o grupo.

Onde Comprar os Ingressos?

Os ingressos para o jogo, de mando da Portuguesa, estão disponíveis para compra online, exclusivamente pelo site Joga Pro. A venda nas bilheteiras do Canindé, no dia do jogo, ainda não foi confirmada.

Preços dos Ingressos

Os preços dos ingressos para o confronto são os seguintes:

Cadeira Numerada (inteira) : R$ 80

: R$ 80 Cadeira Numerada (meia-entrada) : R$ 40

: R$ 40 Arquibancada (inteira, com direito a acompanhante) : R$ 60

: R$ 60 Arquibancada (meia-entrada) : R$ 30

: R$ 30 Setor Visitante (inteira) : R$ 60

: R$ 60 Setor Visitante (meia-entrada): R$ 30

Vale destacar que a compra online tem uma taxa de operação de 10% sobre o valor do ingresso.

Quem Tem Direito à Meia-Entrada e Gratuidade?

Meia-entrada : Sócios-torcedores da Lusa (plano Amizade), estudantes com carteirinha, e idosos acima de 60 anos.

: Sócios-torcedores da Lusa (plano Amizade), estudantes com carteirinha, e idosos acima de 60 anos. Gratuidade: Crianças até 12 anos de idade e sócios-torcedores nos planos Orgulho, Tradição e Cruz de Avis.

Detalhes do Jogo

A Portuguesa, que luta para retomar seu lugar no cenário de elite do futebol brasileiro, recebe o líder do grupo, o Rio Branco-ES. Na última rodada, o Capa-Preta venceu o Porto Vitória por 2 a 0, enquanto a Lusa perdeu para o Água Santa por 2 a 1. Este será um confronto de duas equipes tradicionais, com histórico de rivalidade e disputas importantes, incluindo um confronto na primeira edição do Campeonato Brasileiro Série A.

Fique atento à venda dos ingressos e garanta sua presença para apoiar a Portuguesa neste grande duelo da Série D.

Tags: Portuguesa x Rio Branco-ES, Série D 2025, Ingressos, Futebol ao vivo, Canindé, Campeonato Brasileiro, Futebol Paulista.

