Parcerias do Governo de Mato Grosso do Sul garante a entrega de 42 novas moradias em Costa Rica

Quarenta e duas famílias do município de Costa Rica estão de casa nova – a primeira própria. As chaves das novas moradias, no Residencial Flor do Cerrado II, foram entregues aos moradores e moradoras nesta sexta-feira (9) pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, e dos secretário estaduais Eduardo Rocha Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog), além da diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, do deputado Pedro Caravina e vereadores e prefeitos.

A iniciativa faz parte de um convênio entre o Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), o Governo Federal e a Prefeitura de Costa Rica. Ao discursar, o governador destacou o trabalho integrado entre o governo e demais parceiros e elogiou a eficiência da sua equipe.

“Ninguém faz nada sozinho e aqui agradecer o governo federal, a Caixa Econômica e nossa equipe. Mato Grosso do Sul é um Estado que cresce, que se desenvolve, é um Estado que precisa deste olhar cuidadoso com as pessoas, extremamente importante para a nossa gente”.

O investimento em habitação já soma R$ 185 milhões desde o início da atual gestão, com a previsão de alcançar R$ 200 milhões até o fim deste ano. Esta é a primeira entrega habitacional de 2025, na modalidade Programa Habitacional Financiado com Subsídio FGTS.

O prefeito, Cleverson Alves dos Santos, afirmou que os investimentos acontem em ritmo acelerado, em especial na saúde com a realização de cirurgias de retina e procedimento de hemodiálise.

“Nós temos muitos investimentos do governo do estado acontecendo, vários que já aconteceram e muitos que estão acontecendo. Muitos investimentos, inclusive na saúde. Tudo fruto de uma parceria com o Governo do Estado. Zeramos fila de endoscopia, zeramos fila de ressonância e diversas outras filas”, completou.

O projeto habitacional contempla uma área de 48,13 m2, composta por sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área social. Letícia Oliveira Coelho, de 27 anos e mãe de um menino de 5 anos, foi uma das moradoras que conquistou o sonho da casa própria. “É um sentimento enorme de gratidão, eu não sei como explicar, uma alegria que eu nunca senti antes”, disse emocionada.

Ainda em Costa Rica, o o governador vistoriou o recapeamento de vias centrais, recém concluídas, onde foram aplicados recursos de R$ 6 milhões.

“Viemos entregar também hoje mais de 6 milhões de reais em recape ao município, que já está 100% pavimentado. E agora restaurando aquelas ruas mais antigas com maiores problemas. Vamos entregar também a restauração da MS-223, obra importante que era bastante demandada aqui por Costa Rica”, acrescentou Riedel.

4ª Expo Rica

A comitiva estadual visitou a 4ª Expo Rica, no Parque de Exposições Laerte Paes Coelho e que faz parte das comemorações do 45° aniversário do município. Até domingo (11), último dia do evento, cerca de 12 mil pessoas devem comparecer à Expo Rica.

Com entrada gratuita, a programação de shows reúne nomes da música nacional e regional,proporcionando ao público uma experiência cultural diversificada. O evento contará com uma série de atividades tradicionais, como o rodeio, a cavalgada e a competição da Queima do Alho.

Para garantir conforto aos visitantes, uma estrutura abrangente foi montada, incluindo arena, camarotes, arquibancadas e uma praça de alimentação totalmente coberta. O objetivo é mobilizar toda a região em torno das tradições culturais do peão de rodeio e resgatar práticas como a cavalgada. Também foi disponibilizado transporte coletivo gratuito todas as noites para o evento.

A Queima do Alho recebe esse nome pela maneira rústica de preparo dos pratos, feitos em cozinhas improvisadas com utensílios simples. Inspirada na comida dos tropeiros, utiliza ingredientes duráveis e energéticos como feijão, toucinho, torresmo, carne seca, paçoca e farinha de mandioca. Na competição, os participantes têm três horas para preparar os pratos, e os jurados avaliam o local de preparo.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom