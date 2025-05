Orquestras Sinfônicas realizam concerto histórico em João Pessoa com grande participação do público

A Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego, foi palco de um momento marcante para a cena musical da Paraíba na noite desta sexta-feira (9). A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba (OSUFPB) se uniram para realizar o III Concerto Oficial da temporada 2025.

A apresentação conjunta teve regência do maestro Nilson Galvão e contou com a participação do solista Rodrigo de Almeida Eloy Lôbo. E o público compareceu em grande número para prestigiar esse encontro da cultura, que teve o apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

O concerto foi considerado inédito por reunir, após um longo período, as duas principais formações sinfônicas da Capital paraibana. “Este é um momento especial para a cultura de João Pessoa, principalmente para a música sinfônica. Reunimos músicos e repertórios de altíssima qualidade em um encontro sinfônico que há muito tempo não era visto em nosso estado”, destacou Samuel Espinoza, coordenador da Orquestra Sinfônica Municipal.

Para o maestro Nilson Galvão, a parceria entre as instituições amplia o alcance artístico e cultural do projeto. “Quando unimos as instituições, conseguimos oferecer algo além do habitual. A música de orquestra é uma arte essencialmente colaborativa e essa união fortalece a cultura local com apoio fundamental da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope)”, afirmou.

O diretor da OSUFPB, professor Carlos Anísio, ressaltou a evolução do interesse do público ao longo das décadas. “Nos anos 1980, muitas vezes havia mais músicos no palco do que espectadores. Hoje, os auditórios lotam, com gente em pé. Isso mostra a importância do apoio dos poderes públicos para manter e expandir esse movimento”, pontuou.

O solista Rodrigo Lôbo reforçou o papel formativo das orquestras e a importância da integração entre elas. “É uma troca de experiências fundamental entre músicos em formação e profissionais experientes. O apoio da Funjope também é essencial para manter essa valorização da música sinfônica em João Pessoa”, disse.

O evento reforça a importância do investimento público e da colaboração entre instituições culturais na promoção da música clássica e no fortalecimento da identidade cultural da Paraíba.

Público elogiou – O público presente também celebrou a experiência. Mário Júnior, que assistia a um concerto sinfônico pela primeira vez, elogiou a iniciativa: “É uma cultura de paz que agrega pessoas de todas as idades e crenças. E com entrada gratuita, o acesso é ainda mais democrático”.

Amanda Lima, frequentadora assídua, reforçou: “As orquestras são joias da nossa cultura paraibana e devem ser mais valorizadas”. Já Isa Freire destacou a importância da gratuidade. “Facilita o acesso de pessoas de todas as classes sociais. É uma excelente iniciativa da prefeitura”.