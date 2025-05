Novo Terminal BRT Bairro Imperial Santa Cruz, na Zona Oeste, tem previsão de conclusão em dois anos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O terminal terá capacidade para receber até 14 ônibus articulados do sistema BRT. Foto: Divulgação/SMTR

O prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavaliere, visitou, nesta sexta-feira (09/05), as obras do Terminal BRT Bairro Imperial Santa Cruz, na Zona Oeste. Com investimento estimado em R$ 74,2 milhões, o projeto, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, tem previsão de conclusão de dois anos. Localizado em uma área de mais de 13,2 mil metros quadrados, o novo terminal contará com três pavimentos, todos planejados para aproveitamento de iluminação e ventilação naturais, garantindo mais sustentabilidade e economia de energia. O terminal terá capacidade para receber até 14 ônibus articulados do sistema BRT, além de dez ônibus convencionais e oito vans.

– Com um grande investimento, o Terminal Bairro Imperial, em Santa Cruz, vai integrar BRT, linhas regulares e vans, conectando a região a toda a cidade. Essa expansão se soma à transformação que o BRT viveu nos últimos quatro anos com o prefeito Eduardo Paes. Saímos, em 2021, de 120 mil para 580 mil passageiros por dia, graças à compra de 700 novos ônibus, à requalificação da Transoeste, à conclusão da Transbrasil e à construção de terminais que estruturam todo o sistema – afirmou Eduardo Cavaliere.

O crescimento do número de viagens de 2021 a abril de 2025 é de 275%. Veja os dados abaixo:

Abril/2025: 561.785/dia

Crescimento (2021-2025): 275%

Recorde diário: 580.272 (30/04)

Média por corredor:

Transoeste: 235.526 (42% do sistema BRT)

Transcarioca: 150.798 (27%)

Transbrasil: 123.287 (22%)

Transolímpica: 52.174 (9%)

A construção do Terminal Bairro Imperial Santa Cruz integra um esforço amplo de revitalização do sistema BRT, que já inaugurou os terminais Mato Alto, Magarça, Pingo D’Água e Curral Falso, todos em pleno funcionamento na Transoeste. No pavimento superior, será instalada uma área de estar com bancos e jardins, proporcionando mais conforto e bem-estar aos passageiros que aguardam os veículos. O nível inferior abrigará lojas comerciais, integrando serviços e conveniência à rotina dos usuários.

Como parte do projeto, estão previstas também rampas de acessibilidade em todos os acessos, um bicicletário com até 300 vagas e estacionamento para 105 veículos e 50 motocicletas. As obras incluem a implantação de pistas exclusivas para ônibus BRT e intervenções viárias nas ruas Felipe Cardoso, Barão de Laguna e Dom Pedro I, com o objetivo de melhorar o tráfego e a mobilidade na região.

— Estamos construindo o Terminal Imperial do BRT, uma obra importante para Santa Cruz. Vamos requalificar todo o entorno — vias, calçadas e acessos — melhorando a fluidez e ampliando a integração com o trem. Isso também ajuda a desafogar o terminal da Felipe Cardoso, no centro comercial — destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos.

Terminais da Transoeste

Maior de todos os terminais da Transoeste, o Terminal BRT Curral Falso tem 19,8 mil metros quadrados, com integração entre ônibus comuns e vans, oriundos da Estrada de Sepetiba e Avenida Cesário de Melo. O novo terminal de embarque e desembarque conta com uma passarela de acesso e bicicletário com 400 vagas. Foram realizadas, ainda, melhorias nos sistemas viários e toda a drenagem do entorno em uma área de quase 2 mil metros quadrados, requalificando importantes vias, como a Avenida Cesário de Melo, a Estrada de Sepetiba, a Rua Felipe Cardoso e a Estrada da Pedra.

O Terminal BRT Pingo D’Água ocupa uma área de 19 mil metros quadrados e opera em conjunto com um terminal alimentador, facilitando a integração com ônibus convencionais e vans provenientes da Estrada da Pedra e da Avenida Dom João VI. Além de melhorias nas infraestruturas de transporte, todo o entorno foi revitalizado, incluindo melhorias nos sistemas viário e de drenagem, e requalificação de cinco ruas do entorno. Para os usuários que utilizam a bicicleta como meio de transporte até o terminal, foi construído um espaço com até 600 vagas, ampliando as opções de mobilidade e integração dos passageiros.

O Terminal Mato Alto funciona em conjunto com dois terminais alimentadores de ônibus comuns e vans (Norte e Sul), totalizando mil metros quadrados de área coberta. O local também conta com dois bicicletários com 512 vagas, além de uma ciclovia com 2.750 metros de extensão. A obra incluiu, ainda, dois novos viadutos na Avenida Dom João VI, com extensão total de 590 metros, além de retornos para veículos comuns.

O Terminal BRT Magarça foi expandido com um novo módulo conectado à estrutura já existente, além de um terminal alimentador para ônibus e vans provenientes da Estrada do Magarça. Foi executada a requalificação viária do local que também conta com um estacionamento exclusivo para 250 bicicletas, uma quadra poliesportiva, além de paisagismo no entorno.

Essas entregas transformaram a rotina de milhares de cariocas que dependem diariamente do transporte público na Zona Oeste. Os novos terminais oferecem mais conforto, segurança e regularidade nas viagens, reduzindo o tempo de espera e melhorando a experiência dos usuários.

— Assumimos a gestão do BRT com o compromisso de devolver à população um transporte com eficiência e qualidade. Além disso, expandimos a oferta de serviços com a Transbrasil e os serviços de Conexão BRT, ampliando o horário de circulação para 24 horas. Seguimos focados em aprimorar a operação para atender a mais de meio milhão de passageiros que utilizam o sistema diariamente. Vamos juntos continuar zelando pelo BRT, patrimônio de todos nós — ressaltou a presidente da Mobi Rio, empresa municipal que administra o BRT, Cláudia Secin.