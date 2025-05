Nadadores participam da 3ª etapa do Torneio Regional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe de natação da Prefeitura de Ubatuba estará presente neste sábado, 10 de maio, na 3ª etapa do Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, que será realizada no Centro Poliesportivo João do Pulo, em Pindamonhangaba. O evento reúne 284 atletas de 10 equipes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Com 38 nadadores inscritos, Ubatuba será representada por atletas das categorias Petiz a Júnior, com idades entre 11 e 18 anos. A expectativa desta competição é de conquistar aproximadamente 35 medalhas.

“A Federação tem uma competição por mês e serve para pegarem ritmo das provas e tempos oficiais. Os atletas mais novos, por exemplo, da categoria Petiz, 11 anos, aprendem a lidar com tudo que envolve a competição, a preparação antes da prova, o balizamento e arquibancadas lotadas”, afirmou o treinador da equipe, Marcos Iacopi.

O torneio contará com provas variadas, divididas em duas etapas no mesmo dia, com distâncias entre 50m e 1500m em todos os quatro estilos, além das provas de medley. As competições serão disputadas em piscina curta, de 25 metros.

A participação nas etapas do Regional também é estratégica, o campeão de cada torneio garante vaga na seleção da 6ª região para o Troféu Kimollo, previsto para acontecer em Mococa, em setembro.

“A participação nos eventos organizados pela Federação é muito válida para o intercâmbio dos nossos nadadores. Isso nos permite mensurar o nível do treinamento que estamos realizando. A sequência de participação mostra que estamos no caminho certo, valorizando a preparação feita na Piscina Municipal”, ressaltou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

A equipe tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, do Centro de Formação Esportiva, da Associação de Pais e Amigos da Natação (APAN) e conta com patrocínio local.

Os treinos da equipe da natação são divididos por categorias

Categoria mirim

Antônio Pinto Neto

Categorias petiz e infantil 1

Luciana Celestino dos Santos e Lívia G. Amantea

Categorias infantil /juvenil/júnior a Master

Marcos Mestieri Iacopi

Preparador físico

João Vitor do Rosário Barbosa

Psicológa

Déborah Cualhete

Nutricionista

Ricardo l. Blasques

Coordenadora da piscina municipal

Sara dos Reis Sartorato