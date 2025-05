Emoção em dobro: mães celebram a chegada de seus bebês no Hospital Iguassú

A emoção de ser mãe pela segunda vez contagiou Nahla Gomes de Souza, de 30 anos, ao dar à luz a Cecília na última terça-feira (6), no Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões. Tudo se tornou ainda mais especial por acontecer na semana que antecede ao Dia das Mães. Seu único pensamento é comemorar este momento ao lado das duas filhas.

“Esse Dia das Mães vai ser diferente de todos os outros que já tive. Ter minhas duas filhas comigo, uma recém-nascida nos braços e a outra correndo pela casa, é a maior alegria que eu poderia ter. É um amor que só cresce”, destacou Nahla.

Além da simbologia da data, o nascimento de Cecília reforçou os laços da família com a Maternidade Mariana Bulhões. Em 2017, Nahla também deu à luz sua primogênita, Valentina Gomes, hoje com 7 anos, no antigo prédio da maternidade.

“Criamos uma relação afetiva com a Maternidade. Tanto da primeira vez, quanto dessa fui muito bem assistida. Por isso fiz questão que a Cecília nascesse no mesmo hospital que a irmã”, comentou Nahla.

Outra mãe que viveu essa emoção foi Larissa Vasconcelos, de 23 anos. Seu segundo filho, Levi, nasceu na quarta-feira (7), também no Hospital Iguassú. Assim como Nahla, Larissa teve sua primeira filha, Yelena, de 1 ano e 9 meses, na antiga unidade da maternidade.

“A gente aprende muito de um filho para o outro. Hoje me sinto mais segura, mais madura e determinada. Com a Yelena, tudo era novidade. Agora, com o Levi, consigo aproveitar cada momento com mais calma e confiança, sabendo exatamente o que quero oferecer aos meus filhos”, explicou Larissa.

Para registrar a chegada na semana que antecede essa data especial, o Hospital Iguassú promoveu um ensaio Mamãe e Bebê em homenagem ao Dia das Mães. As pacientes que tiveram seus filhos nesta semana foram convidadas para irem ao estúdio fotográfico da unidade para receberem lembrancinhas e realizarem um ensaio com seus bebês. Todas as fotos são disponibilizadas, de maneira digital e gratuita, para os familiares logo após a alta hospitalar.