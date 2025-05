Dia das Mães: amor, cuidado e transformação – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

História de superação e dedicação marca o nascimento de uma nova mamãe – Divulgação/SMS

Ser mãe sempre foi o sonho de Thayssa Eduarda Nogueira, que neste domingo (11/05) comemora o Dia das Mães ao lado de sua filha, a pequena Serena, de dois meses, pela primeira vez. A bebê nasceu no dia 28 de fevereiro no Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e logo enfrentou 70 dias de internação. A união entre mãe e filha resultou numa história de superação, provando que a força e a esperança podem prevalecer sobre qualquer desafio longo e árduo. Agora, cada dia é mágico para a nova mamãe, que está na melhor fase de sua vida.

Primeira filha de Thayssa, a bebê Serena nasceu prematura, por volta do sexto mês de gestação, pesando apenas 840 gramas e medindo 34cm. Numa gravidez de risco por conta de hipertensão arterial, ela realizou mais de dez consultas de pré-natal na Clínica da Família Fiorello Raymundo e no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, ambos em Bangu. Apesar das tentativas para manter o bebê na barriga para o nascimento mais seguro, o parto prematuro foi inevitável.

A pequena lutadora ficou quatro dias intubada. Depois, mais 20 no oxigênio e mais 30 dias de suporte ventilatório. E também sete dias em uso de antibiótico. O tempo foi passando, as épocas festivas como carnaval e Páscoa foram no HMAS com seus pais. Seus avós não perdiam um dia de visita. O método Canguru foi importante neste período, aproximando mãe e filha para o contato pele a pele. Com o acompanhamento da equipe de neonatologia da unidade, Serena foi respondendo satisfatoriamente ao tratamento e hoje pesa 2kg e tem 43cm. Ao todo, foram 37 dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e 33 dias na unidade de cuidados intermediários (UI).

– Estamos passando o Dia das Mães em casa, estou muito feliz. O que me deu força no período da internação foi ela ter reagido super bem a tudo. Eu tinha certeza que minha filha estava em boas mãos no hospital. Ela é muito esperta e só desejo o melhor para ela – contou a mamãe Thayssa, que deixou o hospital com Serena no dia 8 de maio, quando a bebê recebeu alta às vésperas do Dia das Mães.

A maternidade do Hospital Municipal Albert Schweitzer é uma especializada em partos de alto risco fetal e materno. Desde a Sala de Parto até a Neonatologia, todo suporte tecnológico é garantido.

– A Serena foi uma das 23 crianças abaixo de 1500g que nasceram este ano no HMAS. Nossa equipe multidisciplinar é altamente especializada. Somos um Hospital Amigo da Criança e a humanização é um pilar para oferecer a melhor assistência aos nossos pacientes – explicou a coordenadora médica da Neonatologia, Luciane Amaral, que atua desde 2016 na unidade.

Para comemorar o Dia das Mães, as 13 maternidades e a Casa de Parto da rede municipal de saúde do Rio prepararam uma programação de atividades especiais para as mamães e bebês e seus acompanhantes familiares que vão passar esta data na unidade. Algumas ações são: entrega de brindes e kits com enxoval, refeições comemorativas e distribuição de chocolates, mural de homenagens às mães e massagem para puérperas. Essas iniciativas criam um espaço de solidariedade e amenizam o ambiente de hospitalização.