Comemoração ao Dia das Mães em Nova Iguaçu é marcado com aulão de ginástica, serviços de saúde e cultura

A dona de casa Maria Ozani dos Santos, de 60 anos, saiu bem cedo de casa, no bairro Ouro Preto, para ser uma das primeiras a chegar no Paço Municipal da Prefeitura de Nova Iguaçu. Ela queria participar da programação especial em comemoração ao Dia das Mães, realizada na manhã desta sexta-feira (9). Mãe de duas filhas e avó de três netos, ela dançou e fez atividade física num grande aulão com mais de 200 mulheres. Ainda teve tempo de passar por uma consulta no Ônibus Rosa da Saúde, que ofereceu atendimento médico e odontológico.

O evento, uma parceria entre as secretarias de Esporte e Lazer e da Mulher, reuniu diversos serviços e ações, como orientação jurídica, cadastro em programas sociais, balcão de emprego, rodas de conversa, vacinação, testes rápidos, massoterapia, aulão coletivo e cuidados estéticos. O evento contou ainda com a distribuição de mudas de plantas e com o programa Livros para Voar, que doou 190 livros em menos de três horas.

“Não podia perder esse dia por nada. Além de sermos homenageadas, tivemos uma manhã linda. Participei de atividades físicas e fomos mimadas com maquiagem e tranças, além de cuidados com o corpo e a saúde. Isso faz bem para a saúde e para o ego, pois nos estimula a fazer exercícios físicos para tirar as mulheres da ociosidade”, comentou Maria Ozani.

Além destes serviços oferecidos pela Prefeitura durante o evento, a população ainda pode assistir uma exibição de capoeira e kickboxing e a execução do hino oficial de Nova Iguaçu por alunos da rede municipal de ensino.

Coordenadora esportiva da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, Milena Varella enfatizou a importância da conscientização da prática do esporte e do acompanhamento da saúde para que as mulheres tenham mais qualidade de vida.

“Temos que conscientizar as mulheres que elas precisam cuidar da saúde e do corpo. Estamos incentivando hábitos alimentares saudáveis, a prática regular de exercícios e o fortalecimento da autoestima feminina”, comentou a coordenadora.

A babá Luciene Page, de 52 anos, moradora do bairro de Vila de Cava, já se conscientizou da importância de manter a saúde em dia.

“Tenho consciência que, para poder envelhecer de uma forma saudável, a mulher precisa se exercitar e estar bem com seu corpo. Neste evento da Prefeitura, pude dançar e fiquei mais jovem com a maquiagem que ganhei. Estou mais linda e renovada. Ainda passei pelo ônibus da Saúde para solicitar meus exames de rotina”, disse Luciene.