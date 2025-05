Cascavel x Inter de Limeira ; Onde Assistir, Palpites, Horário e Informações do Jogo da Série D

Cascavel x Inter de Limeira: Previsão, classificação e onde assistir ao vivo pela Série D 2025

Neste sábado, 10 de maio de 2025, Cascavel e Inter de Limeira se enfrentam pela 4ª rodada do Brasileirão Série D, grupo A7. A partida será realizada às 15h30 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), e promete movimentar a tabela com interesses distintos: enquanto os donos da casa tentam sair da lanterna, os visitantes brigam pela liderança do grupo.

Situação das equipes na tabela do Grupo A7

Até aqui, o Inter de Limeira vem se destacando com uma campanha sólida. Ocupa a 2ª posição, com 7 pontos conquistados, frutos de duas vitórias e um empate nas três primeiras rodadas. O Leão da Paulista quer manter a boa fase e se aproximar da classificação antecipada para a próxima fase da competição.

Já o Cascavel vive momento delicado. Com apenas 1 ponto conquistado, o time paranaense está na última colocação do grupo, ainda sem vencer. Foram dois empates e uma derrota até agora, o que aumenta a pressão sobre a equipe comandada por Tcheco, que precisa reagir urgentemente para não comprometer sua participação no torneio.

Retrospecto recente e confrontos diretos

Nos últimos dois confrontos entre as equipes, a Inter de Limeira levou a melhor. Foram duas vitórias dos paulistas, com destaque para a solidez defensiva e eficiência no ataque. O último duelo terminou 2 a 0 para a Inter, consolidando um certo favoritismo histórico que pode pesar na partida.

Além disso, os técnicos Tcheco (Cascavel) e Ademir Ferreira dos Santos (Inter de Limeira) também já se enfrentaram, com vantagem para o comandante da equipe visitante. A experiência de Ademir em jogos decisivos pode ser um fator determinante para o desempenho da Inter de Limeira fora de casa.

Destaques e prováveis escalações

O Cascavel aposta em nomes como o atacante Gama e o meia Cleverson para tentar furar a defesa adversária. No entanto, o setor defensivo tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe, que precisa melhorar a marcação para não sofrer gols precoces, como aconteceu nas últimas partidas.

Pela Inter de Limeira, o destaque é o atacante Marquinhos, que vive boa fase e já balançou as redes duas vezes na Série D. O meia Rafael Silva também é peça-chave na criação de jogadas e pode ser decisivo.

Provável Cascavel: Lucas Macanhan; Eltinho, Lucas Kuster, Victor e Jean; Cleverson, Gama, Bruno Leite e Léo Itaperuna; Tito e Luan.

Provável Inter de Limeira: Carlos Henrique; Léo Duarte, Gerson Magrão, Jean Pablo e Fabinho; Rafael Silva, Marquinhos, Lucas Buchecha e Alan Dias; Léo Castro e Thiaguinho.

Onde assistir ao vivo

O duelo entre Cascavel e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo pela CBF TV, disponível gratuitamente no canal da Confederação Brasileira de Futebol. Algumas plataformas de streaming também podem disponibilizar a partida, além de rádios esportivas locais que farão a cobertura em tempo real.

Previsão da partida

A Inter de Limeira chega como favorita, não apenas pela melhor campanha, mas também pelo retrospecto recente. Porém, jogar fora de casa nunca é tarefa fácil, ainda mais diante de um Cascavel pressionado e motivado para conquistar sua primeira vitória.

O confronto deve ser equilibrado, com leve domínio do time paulista. A eficiência ofensiva pode ser o diferencial, mas o Cascavel deve tentar impor ritmo forte nos minutos iniciais, aproveitando o fator casa.

Palpite: Inter de Limeira vence com placar apertado, mas Cascavel pode surpreender se corrigir as falhas defensivas.

Tags: Brasileirão Série D, Cascavel x Inter de Limeira, Futebol ao vivo, Placar em tempo real, Série D 2025, Grupo A7, Jogos de sábado, Onde assistir futebol hoje, Futebol Brasil

