Boca Juniors x Lanús ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (10/05)

A partida entre Boca Juniors x Lanús é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (10) às 21 hs. O mandante do jogo é Boca . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Boca Juniors x Lanús: Lanús surpreende e elimina o Boca na Bombonera

No dia 10 de maio de 2025, às 21h (horário de Brasília), Boca Juniors e Lanús se enfrentaram pelas oitavas de final do Torneio Apertura da Primera División Argentina (LPF), em um confronto decisivo no estádio Alberto José Armando, a famosa Bombonera, em Buenos Aires. A partida terminou com um resultado surpreendente: o Lanús venceu o Boca por 2 a 1, garantindo sua vaga nas quartas de final da competição e frustrando os torcedores xeneizes.

Primeiro tempo: equilíbrio e tensão

A partida começou com domínio parcial do Boca Juniors, que tentava impor seu ritmo em casa. Sob o comando técnico e com o apoio da torcida, a equipe buscava o ataque pelas laterais, com destaque para Kevin Zenón, um dos jogadores mais ativos na criação de jogadas ofensivas. Do outro lado, o Lanús optou por uma postura mais cautelosa, explorando os contra-ataques e marcando forte no meio-campo, liderado por Agustín Cardozo.

Apesar da pressão inicial do Boca, quem abriu o placar foi o Lanús, aproveitando uma falha na defesa adversária. O gol abalou o time da casa, que sentiu a pressão e teve dificuldades para reagir. O primeiro tempo terminou com o Lanús em vantagem: 1 a 0.

Segundo tempo: tentativa de reação e vitória do Lanús

Na volta do intervalo, o Boca Juniors voltou mais agressivo, em busca do empate. Após várias investidas, conseguiu igualar o placar com um gol de cabeça após escanteio. A torcida foi à loucura, e o clima era de virada iminente.

No entanto, quando o Boca parecia controlar a partida, o Lanús aproveitou uma jogada rápida de contra-ataque e marcou o segundo gol, calando a Bombonera. A equipe visitante demonstrou maturidade e frieza para segurar o resultado até o apito final.

Com isso, o placar final foi Boca Juniors 1 x 2 Lanús, e a equipe granate avançou para as quartas de final do mata-mata do Apertura.

Dados da partida

Data: 10/05/2025

10/05/2025 Horário: 21h (Brasília)

21h (Brasília) Local: Estádio Alberto José Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina

Estádio Alberto José Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer Cartões aplicados: média de 5.22 por jogo

média de 5.22 por jogo Transmissão: ESPN 4 e Disney+ Premium Brazil

Probabilidades antes do jogo (Betano Brazil)

Vitória do Boca Juniors: 1.98 (51%)

Empate: 3.35 (26%)

Vitória do Lanús: 4.10 (24%)

Confrontos diretos recentes

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o equilíbrio prevaleceu:

Vitórias do Boca Juniors: 4

4 Empates: 3

3 Vitórias do Lanús: 3

O resultado da partida alterou essa estatística a favor do Lanús, que agora aumenta sua moral na competição.

Jogadores em destaque

Kevin Zenón (Boca Juniors): destaque ofensivo, criativo e constante na pressão no ataque.

destaque ofensivo, criativo e constante na pressão no ataque. Agustín Cardozo (Lanús): eficiente na marcação, ajudando o Lanús a controlar o meio-campo.

Impacto no campeonato

A eliminação precoce do Boca Juniors no mata-mata do Apertura levanta questionamentos sobre o planejamento do clube para a temporada. Por outro lado, o Lanús mostra sua força e continua firme na busca pelo título.

Os torcedores do Boca exigem reformulações, enquanto a torcida do Lanús celebra um dos momentos mais memoráveis da temporada.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos