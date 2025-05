Boavista x Maricá ; Onde Assistir, Palpites, Horário e Informações do Jogo da Série D

Brasileirão Série D – Grupo A6: Boavista x Maricá FC — Onde assistir, horário e detalhes da rodada 4

Neste sábado, 10 de maio de 2025, Boavista e Maricá FC se enfrentam pela 4ª rodada do Brasileirão Série D, Grupo A6. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), com mando de campo do Boavista, em confronto direto por posições na tabela.

Situação na tabela

Atualmente, o Boavista ocupa a 6ª colocação do grupo, enquanto o Maricá aparece na 3ª posição. Ambas as equipes têm 4 pontos conquistados, mas o saldo de gols favorece o time visitante. A disputa promete ser acirrada, já que vencer nesta fase pode significar um passo importante rumo à classificação para a próxima etapa do campeonato.

Retrospecto Boavista x Maricá

No último confronto entre os clubes, o placar foi de 1 a 0 para o Maricá, que busca manter a boa fase como visitante. Já o Boavista tenta recuperar a confiança da torcida após um empate e uma derrota nas últimas rodadas.

Informações da partida

Data: 10/05/2025

10/05/2025 Horário: 16:00 (Brasília)

16:00 (Brasília) Local: Estádio do Boavista

Estádio do Boavista Competição: Campeonato Brasileiro – Série D, Grupo A6 – 4ª rodada

Onde assistir

A partida poderá ser acompanhada ao vivo por plataformas de streaming esportivo ou rádios locais, além da cobertura minuto a minuto por sites especializados como Sofascore e 365Scores.

Classificação atual – Grupo A6

Equipe A – 9 pts Equipe B – 6 pts Maricá FC – 4 pts Equipe C – 4 pts Equipe D – 4 pts Boavista – 4 pts Equipe E – 3 pts Equipe F – 0 pts

Fique de olho

O destaque do Maricá FC vem sendo o meia-atacante que já participou de dois gols no campeonato. Pelo lado do Boavista, a aposta está no centroavante experiente que tenta balançar as redes novamente em casa.

