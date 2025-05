Ubatuba sedia 1º Encontro com a União Nacional dos CMEs – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza, nos dias 14, 15 e 16 de maio, o “1º Encontro com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) : gestores e conselheiros tecendo um caminho democrático de direitos”. O evento é voltado a conselheiros, gestores, profissionais da educação e demais interessados no tema.

A programação inclui palestras e oficinas formativas. As palestras serão realizadas no dia 14 de maio, na Câmara Municipal de Ubatuba. As oficinas acontecerão nos dias 15 e 16 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos links:

Palestras: https://forms.gle/73b5rU3uPBvPwBiu9

Oficinas formativas: https://forms.gle/RSEUPPqqhhphruMK9

O evento é resultado da parceria entre o Conselho Municipal de Educação de Ubatuba e a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de São Paulo (UNCME/SP), com articulação da diretoria de planejamento da Secretaria de Educação. Desde 2022, o CME de Ubatuba é filiado à entidade estadual, o que tem possibilitado a realização de formações e encontros.

“A iniciativa destaca a importância do diálogo entre a gestão pública e os conselhos de educação, ampliando a participação social, qualificando as decisões educacionais e contribuindo diretamente para políticas públicas mais justas, inclusivas e transformadoras”, explicou o secretário da Educação, Josué Gulli.

A proposta do encontro foi elaborada em colaboração com o ex-coordenador da UNCME/SP, Milton Herrera (in memoriam), com o objetivo de aproximar gestores e conselheiros municipais para discutir práticas de gestão e construção de políticas públicas educacionais.

Entre os nomes confirmados para o evento estão importantes especialistas na área da educação, como:

Rejane Maria Emílio (Doutora e Mestre em Educação)

Adriana Ijano Motta (Pós-graduada em Alfabetização pela Unesp)

Silvia Zanotti Magalhães (Mestre em Administração Pública)

Jeferson Mello Souza (Mestre em Educação pela Unesp)

Tarles Regina Leandro da Silva Koyama (Pós-graduada em Educação Inclusiva)

Sara Izabel Alves Maciel (Mestre em Ciência da Educação)

Debora Correia Dias (Pós-graduada em Gestão Escolar)

Alessandra Danielle Pascotto (Vice-coordenadora da UNCME/SP)

Ana Lúcia Porfírio (coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, seccional SP – UNCME-SP)

Confira a programação completa:

14 de maio – Câmara Municipal de Ubatuba

Palestras

8h20 – Acolhimento

8h45 – Abertura com representantes da Secretaria de Educação, CME e UNCME/SP

9h15 – Panorama geral do controle social e seus órgãos (CME, CACS e CAE) – Ana Lúcia Porfírio

10h10 – Formação dialógica e resolução de conflitos – Adriana Ijano Mota

11h05 – Atribuições do CME – Alessandra Pascotto

12h – Intervalo para almoço

14h – Planos municipais e gestão democrática – Rejane Emilio

15h15 – Intervalo

15h40 – Plano Municipal para a Primeira Infância – Silvia Magalhães

17h – Encerramento

15 de maio – Secretaria Municipal de Educação

Oficinas Formativas

8h30 – Oficina 1: Direitos das infâncias e atuação dos conselheiros – Rejane Emilio

10h – Intervalo

10h30 – Oficina 2: Diretrizes Operacionais da Educação Infantil – Jeferson Mello Souza

12h – Intervalo para almoço

14h – Oficina 3: Educação Especial e Inclusiva – Tarles

15h15 – Intervalo

15h40 – Oficina 4: Escola de Tempo Integral – Alessandra Pascotto

16 de maio – Secretaria Municipal de Educação

Oficinas Formativas