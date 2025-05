Talleres x Libertad , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Talleres x Libertad acontece Hoje (08) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Talleres x Libertad: onde assistir ao vivo e tudo sobre o duelo pela Libertadores nesta quinta (8)

Nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, Talleres e Libertad entram em campo pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, com início marcado para as 19h, no horário de Brasília. O jogo promete ser decisivo para as pretensões das equipes no Grupo D da competição continental.

A transmissão ao vivo de Talleres x Libertad será feita pela ESPN 3 na TV fechada. Para quem prefere acompanhar via internet, o jogo também estará disponível no Disney+, garantindo acesso aos torcedores que querem assistir à partida de onde estiverem. Além disso, o tempo real pode ser acompanhado pelo portal CNN Esportes, que trará minuto a minuto com detalhes e lances da partida.

Situação dos times no Grupo D

O Talleres chega pressionado para este confronto. Após três rodadas disputadas, a equipe argentina ainda não pontuou e ocupa a lanterna do grupo. Com isso, o time precisa da vitória para manter vivas as chances de classificação às oitavas de final. Jogando em casa, diante de sua torcida, o Talleres buscará seu primeiro triunfo nesta edição do torneio.

Do outro lado, o Libertad do Paraguai vive uma situação mais confortável. A equipe lidera o Grupo D e tem mostrado solidez tanto em casa quanto fora dela. Vencer fora de casa pode significar praticamente garantir a vaga na próxima fase e consolidar a liderança isolada do grupo.

Expectativa e destaques

A expectativa é de um jogo equilibrado, com o Talleres partindo para o ataque desde o início, pressionado pela necessidade do resultado. O técnico da equipe argentina deve escalar um time ofensivo, apostando na velocidade dos pontas e na força da bola parada. Já o Libertad, com um elenco mais experiente, pode explorar os contra-ataques e os erros do adversário.

Entre os destaques da partida estão o meia Garro, pelo lado do Talleres, e o atacante Óscar Cardozo, do Libertad, que segue sendo uma das referências técnicas do time paraguaio.

Ficha técnica de Talleres x Libertad

Competição : Copa Libertadores – 4ª rodada

: Copa Libertadores – 4ª rodada Data : Quinta-feira, 08/05/2025

: Quinta-feira, 08/05/2025 Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Local : Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina

: Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina Transmissão ao vivo: ESPN 3 (TV), Disney+ (streaming), tempo real no CNN Esportes

Este jogo é fundamental para o desenrolar do Grupo D e promete fortes emoções para os torcedores sul-americanos. A Libertadores segue mostrando seu alto nível competitivo e cada rodada traz decisões importantes.

