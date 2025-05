Sine Municipal de Sorocaba oferece 231 vagas de emprego na sexta-feira (8) – Agência de Notícias

Posted on

Na manhã desta terça-feira (17), foi realizada uma reunião na Prefeitura de Ubatuba com representantes da Comissão de Acompanhamento de Obras, composta por ex-ocupantes da área conhecida como Morro do Fórum, na Estufa II. O objetivo do encontro foi a apresentação do projeto do novo conjunto habitacional, que contará com 150 apartamentos. Após a desocupação […]