Saúde de Ubatuba realiza coleta de sangue em diversas UBS – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O prefeito Eduardo Paes participou de uma painel de debates no fórum – Beth Santos/Prefeitura do Rio O prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou a participar, nesta quinta-feira (13/6), do FII Priority Summit, um dos maiores eventos de investimento do mundo. Ele fez parte do painel que debateu “Como investimento em infraestrutura pode transformar megacidades […]