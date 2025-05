São José realiza Dia D de vacinação neste sábado

Posted on

Nesta terça-feira (25), serão iniciadas as atividades do Projeto Aulas de Futebol Feminino no Campo Fazendinha, localizado no Bairro da Pedreira. O projeto foi idealizado pela parceria entre a Secretaria de Esportes e o Projeto FADENP (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Não-Profissional). As aulas são voltadas para crianças, de 6 a 12 anos, […]