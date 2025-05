Saae/Sorocaba realiza campanha de vacinação contra a gripe para seus servidores – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba realiza campanha de vacinação contra gripe (Influenza) para seus servidores. As aplicações, destinadas para pessoas acima de 60 anos ou com comorbidades, tiveram início nesta quinta-feira (8) e seguem até sexta-feira (9) no Ambulatório Médico da autarquia, das 8h30 às 12h30.

As doses têm sido disponibilizadas graças à parceria do Departamento de Recursos Humanos e do Setor de Segurança, Saúde Ocupacional e Treinamentos da autarquia, com a Prefeitura de Sorocaba, por intermédio da Secretaria da Saúde (SES) e da Divisão de Segurança e Saúde Ocupacional e auxílio do Ambulatório de Saúde Ocupacional, da Secretaria de Recursos Humanos (SERH).

“O Saae/Sorocaba entende que a imunização dos seus colaboradores é fundamental para saúde de todos, tanto pelo lado pessoal como profissional, haja vista que conseguimos prevenir o contágio da doença e consequentemente amenizar os casos de afastamentos oriundos da transmissão do vírus. Pensando nisso, articulamos a parceria para facilitar e disponibilizar a vacina sem a necessidade do deslocamento até os posto de saúde”, destaca o diretor-geral da autarquia, Glauco Fogaça.

A composição da vacina Influenza Trivalente utilizada na campanha deste ano é formada por duas cepas do vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e uma do tipo B (linhagem Victoria). Ela é estabelecida anualmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com base nas informações recebidas de laboratórios de referência sobre a prevalência das cepas circulantes, para atender às necessidades de proteção contra a Influenza no inverno do Hemisfério Sul.