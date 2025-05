Recital de formatura dos cursos de violino e viola é atração na Fundec nesta sexta-feira (9) – Agência de Notícias

Posted on

Conforme previsão da Defesa Civil, Ubatuba registrou chuva intensa desde a noite de sexta-feira, 4, continuando durante toda a madrugada. A cidade está em estado de alerta, pois os índices pluviométricos ultrapassaram os 100 mm no período de 72 horas. A previsão da Defesa Civil do estado era de 250 mm de chuva no período […]