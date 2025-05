Programa Bombeiro na Escola certifica alunos

Fernanda Niquirilo





O Programa Bombeiro na Escola, que visa promover a educação sobre segurança e prevenção de acidentes, certificou 95 alunos da Emefi Profª Mercedes Rachid Edwards, localizada no distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos. O evento aconteceu nesta terça-feira (7) marcando a conclusão de mais uma edição do programa, com atividades envolvendo estudantes dos 4º, 5º, 6º, 7º 8º e 9º anos da rede de ensino municipal.

O programa é uma parceria entre a Prefeitura, o 11º Grupamento de Bombeiros do Vale do Paraíba e a 1ª Estação de Bombeiros do Subgrupamento. A cerimônia de certificação contou com a presença de autoridades municipais, professores, equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania, alunos e familiares.

As ações educativas são realizadas em escolas municipais de Ensino Fundamental Integral e têm como objetivo ensinar os alunos sobre segurança e como agir em situações de emergência, como acionar o Corpo de Bombeiros, rotas de fuga, prevenção de afogamentos, acidentes domiciliares entre outras lições muito importantes.

Os alunos da Emefi Profª Mercedes Rachid Edwards expressaram entusiasmo e exibem seus certificados | Foto: PMSJC

Importância do programa para a comunidade escolar

O bombeiro educador cabo Alex destacou o engajamento dos alunos durante as atividades.

“Foi muito gratificante ver a participação ativa de todos os alunos. Eles aprenderam não só sobre segurança, mas também sobre a importância de ajudar o próximo, ajudar os próprios pais e também se manter preparados em situações de emergência. Esse aprendizado pode refletir diretamente nas famílias e na comunidade escolar, eles são muito aplicados”, afirmou.

Os alunos cantaram o Hino Nacional Brasileiro e realizaram o juramento para zelar pela vida, meio ambiente e pelo patrimônio | Foto: PMSJC

Depoimentos dos alunos

Os alunos da EMEFI Profª Mercedes Rachid Edwards expressaram entusiasmo pela conclusão do curso. Dafny Belle, de 10 anos, do 5º ano, falou sobre a importância da experiência. “Foi muito legal participar do programa. Aprendemos a importância de saber o que fazer em situações de perigo, como um incêndio, e também a importância de ajudar as outras pessoas”, disse.

Guilherme Alexandre, também de 10 anos e colega de Dafny no 5º ano, complementou: “Eu gostei muito de aprender como agir em situações de emergência, como se proteger e acionar o número da polícia caso precise”.

Já a Naiara Silva, de 9 anos, estudante do 4º ano, ressaltou a importância do respeito e do aprendizado, “Aprendi a respeitar as regras e como agir se tiver um incêndio de verdade. Eu gostei muito, é uma boa oportunidade para aprendermos desde pequenos a estar preparado”, concluiu Naiara.

Alunos Guilherme, Dafny e Naiara após concluírem o Programa Bombeiro na Escola | Foto: PMSJC

O Programa Bombeiro na Escola tem sido um sucesso, não apenas em São José dos Campos, mas também no impacto positivo nas famílias e na comunidade escolar, além de ensinar noções de segurança, o programa reforça valores como solidariedade, respeito e responsabilidade.



