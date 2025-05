Prefeitura realiza Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo nos dias 21 e 22 de maio

A Prefeitura de João Pessoa já está nos preparativos para a realização da quarta edição do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo. Desta vez, a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) acontecerá nos dias 21 e 22 de maio, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro Tambauzinho. O atendimento ao público nos dois dias será feito das 9h às 12h e das 13h às 16h.

“Nossas equipes já estão trabalhando em ritmo acelerado para realizar mais uma edição do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, que tenho certeza que será o maior de todos os tempos e disponibilizará diversas oportunidades de emprego para os pessoenses. No momento, o Sine-JP está fazendo a visitação nas empresas que estarão conosco, para definirmos o número total de vagas. Mas a expectativa é de ultrapassarmos as duas mil oportunidades de trabalho”, revelou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital, Bruno Farias.

Durante o Feirão, os candidatos vão passar por uma triagem para, posteriormente, serem direcionados para as entrevistas de emprego. Além das vagas de trabalho, as pessoas poderão fazer a capacitação do programa ‘Eu Posso Aprender’, com certificado sendo emitido no local. Também será possível fazer a pré-inscrição para o programa de microcrédito social ‘Eu Posso’.

Nesta edição, a Sedest também vai ofertar 22 cursos de capacitação, em parceria com várias instituições de ensino. “Neste feirão, vamos promover mais de 20 cursos de capacitação, de tal forma que a gente aguarda mais de seis mil pessoas circulando durante o nosso evento nos dois dias. O nosso grande sonho é que, já no feirão, as pessoas saiam de lá com a sua carteira assinada, assegurando a sua vaga de emprego, realizando os seus sonhos e proporcionando a melhor qualidade de vida para si e para sua família”, ressaltou o secretário.

Mais serviços – O evento vai disponibilizar ainda a ‘Sala do Empreendedor’, um espaço especial para o atendimento aos empreendedores e serviços para quem possui negócios ou almeja empreender. Os consultores do Feirão estarão tirando dúvidas referentes à formalização de empresas, alteração de dados de Microempreendedor Individual (MEI), impressão de recolhimento DAS, emissão de notas, entre outros serviços.

No Feirão participam diversas empresas realizando o recrutamento daqueles que buscam emprego. Também são ofertados cursos e capacitações nas áreas de vendas, marketing, noções de Chat GPT, Inteligência Artificial, temas importantes para o mercado de trabalho. Quem ainda não tiver cadastro no Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) poderá fazer a inscrição.

Documentação – Os interessados nas vagas devem levar para o Feirão da Empregabilidade documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, currículo atualizado e comprovante de residência. O ideal é chegar cedo para garantir a ficha de atendimento. As possíveis contratações são de responsabilidade das próprias empresas.