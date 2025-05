Prefeitura de Sorocaba divulga horários de pesagem nas UBSs para famílias atendidas pelo programa Bolsa Família – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), informa às famílias beneficiárias do programa federal Bolsa Família a necessidade de realizar a pesagem em crianças de até 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes, em uma UBS mais próxima. O prazo se encerra no dia 30 de junho.

Esse é um dos requisitos para que essas famílias continuem a usufruir do benefício do Governo Federal. Caso não seja feita a pesagem, elas podem ter o pagamento do Bolsa Família suspenso.

Para isso, basta levar à UBS mais próxima a Carteira de Vacinação e o Cartão do Benefício ou o NIS (Número de Identificação Social).

Confira, abaixo, os horários para a realização da pesagem em cada UBS de Sorocaba:

UBS Angélica

Horário da pesagem: segunda e sexta-feira, das 10h às 16h

UBS Barcelona

Horário da pesagem: segunda, terça e quinta-feira, das 12h às 16h, e quarta e sexta-feira, das 7h às 16h

UBS Carandá

Horário da pesagem: terça e quinta-feira, das 13h às 17h

UBS Cerrado

Horário de pesagem: quinta, das 10h às 11h, e sexta-feira, das 14h às 16h

UBS Éden

Horário de pesagem: terça, das 13h30 às 17h30, e quarta-feira, das 14h às 17h30

UBS Escola

Horário de pesagem: terça, das 9h às 11h, e sexta-feira, das 14h às 16h

UBS Fiori

Horário de pesagem: segunda, das 7h às 9h e das 16h às 18h, e quarta-feira, das 7h às 9h

UBS Haro

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h

UBS Hortência

Horário de pesagem: quarta, das 8h às 12h, e sexta-feira, das 13h às 18h

UBS Márcia Mendes

Horário de pesagem: segunda-feira, das 8h30 às 11h e das 15h30 às 18h

UBS Maria do Carmo

Horário de pesagem: quarta-feira, das 9h às 12h

UBS Maria Eugênia

Horário de pesagem: quinta, das 8h às 16h, e sexta-feira, das 14h às 16h

UBS Mineirão

Horário de pesagem: terça e quinta-feira, das 16h às 18h

UNS Nova Sorocaba

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 17h às 18h30

UBS Santana

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 10h às 15h

UBS São Guilherme

Horário de pesagem: sexta-feira, das 7h às 18h

UBS Simus

Horário de pesagem: segunda, quarta e sexta, das 13h às 17h, e terça, das 7h às 17h

UBS Sorocaba 1

Horário de pesagem: quinta, das 11h às 12h, e terça e quinta-feira, das 16h às 18h

USF Aparecidinha

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 10h às 12h, e quarta e sexta-feira, das 16h às 17h30

USF Barão

Horário de pesagem: segunda e terça-feira, das 13h às 16h

USF Brigadeiro Tobias

Horário de pesagem: sexta, das 8h às 12h e das 13h às 18h

USF Cajuru

Horário de pesagem: quinta-feira, das 8h às 12h

USF Habiteto

Horário de pesagem: segunda, quarta e quinta-feira, das 13h às 15h

USF Laranjeiras

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h30, terça e sexta-feira, das 15h às 18h

USF Lopes de Oliveira

Horário de pesagem: sexta-feira, das 9h às 16h

USF Nova Esperança

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h

USF Paineiras

Horário de pesagem: terça e quarta-feira, das 13h às 15h

USF Rodrigo

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 14h às 16h

USF Sabiá

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

USF São Bento

Horário de pesagem: segunda, das 8h às 12h e das 15h às 18h, e quarta-feira, das 13h às 18h

USF Ulysses

Horário de pesagem: segunda, das 13h às 16h, quinta, das 8h às 11h, e sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h

USF Vitória Régia

Horário de pesagem: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 15h

USF Wanel Ville

Horário de pesagem: sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30