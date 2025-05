LATAM anuncia voos para Bonito a partir de setembro – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito ganha um importante reforço em sua conectividade aérea com o anúncio da LATAM Airlines, que passará a operar voos regulares entre o município e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) a partir de 3 de setembro deste ano. Serão duas frequências semanais, com aeronaves da família Airbus A320, que transportam até 174 passageiros.

A nova rota é resultado do ambiente positivo de negócios e dos investimentos do Governo do Estado em infraestrutura e logística, especialmente na qualificação do setor aeroviário. Com o hub de Guarulhos, os passageiros poderão se conectar a mais de 50 aeroportos em todo o Brasil e a 90 destinos internacionais, ampliando significativamente o acesso ao principal destino de ecoturismo do país.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, comemorou a novidade e agradeceu à companhia aérea e ao Governo do Estado pelo empenho:

“É uma grande conquista para todos nós. Agradeço à LATAM por acreditar no potencial do nosso município e ao governador Eduardo Riedel pelo compromisso com o nosso destino. Essa nova rota aérea é um passo importante para o fortalecimento do turismo e para atrair cada vez mais visitantes e investimentos para Bonito”, destacou o prefeito.

Os voos serão operados com aeronaves modernas e confortáveis, proporcionando uma experiência de qualidade aos turistas que visitam Bonito em busca de natureza, aventura e sustentabilidade.