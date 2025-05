João Pessoa sedia 5ª edição do Congresso Nacional de Doenças Raras a partir do dia 21 deste mês

A cidade de João Pessoa será sede, mais uma vez, do Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras e Anomalias Congênitas (Conamdracon). Esta é a quinta edição do evento e será realizado nos dias 21, 22 e 23 de maio no Centro de Convenções. Para participar, é preciso realizar inscrição prévia, mas sem custo, através do link: https://www.conamdracon.com/inscricao-vconamdracon

Organizado pelo Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras (CRMDR), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, e pela Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador), o Conamdracon é um evento anual que reúne profissionais, pesquisadores e discentes para discutir avanços e desafios relacionados a doenças raras e anomalias congênitas.

De acordo com Saionara Araújo, diretora do CRMDR, o evento é uma “oportunidade única para aprender, compartilhar experiências e construir redes de colaboração em torno da raridade, com uma programação rica e envolvente”.

“A realização do evento fortalece a visibilidade local e nacional do Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, consolidando-o como espaço estratégico de apoio, pesquisa, formação e acolhimento. Também impulsiona a valorização do trabalho desenvolvido pela Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador) e por todos os profissionais e parceiros envolvidos, atraindo olhares para a Paraíba como território comprometido com a Ciência e a inclusão social”, destaca Saionara.

O V Conamdracon é um evento gratuito e aberto à participação de profissionais da Saúde, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, gestores públicos, representantes de associações de pessoas com doenças raras e demais interessados no tema.

Mais informações sobre, basta acessar página oficial clicando no link: https://www.conamdracon.com/