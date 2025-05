GCM atende caso de violação de medida protetiva e detém foragido da Justiça – Agência de Notícias

Posted on

O prefeito Cícero Lucena comemorou mais uma noite de festa na Avenida Epitácio Pessoa lotada de foliões num clima de muita tranquilidade, nesta quarta-feira (26), durante desfile do bloco Muriçocas do Miramar, que encerrou a programação do circuito Via Folia este ano, integrante do projeto Folia em Sol Maior. Ao lado do governador João Azevêdo, […]