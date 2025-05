Fim de semana no Estado será marcado por mudanças no tempo e queda nas temperaturas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A previsão para este fim de semana em Mato Grosso do Sul indica mudanças significativas nas condições do tempo, com destaque para a chegada de uma frente fria que deve provocar instabilidades, pancadas de chuva e queda nas temperaturas em grande parte do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), esta sexta-feira (9) começou com sol, variação de nebulosidade e temperaturas mais elevadas, impulsionadas por ventos de noroeste. No entanto, ao longo do dia, a aproximação de uma nova frente fria associada ao transporte de calor e umidade, além da atuação de cavados em médios níveis da atmosfera, favorece o aumento das instabilidades, com possibilidade de chuvas e tempestades, principalmente no período da tarde e noite, com maior intensidade na região sudoeste.

As temperaturas nesta sexta variam entre 20°C e 22°C nas regiões sul e sudeste, com máximas que podem chegar a 31°C. Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros oscilam entre 22°C e 26°C, com máximas de até 35°C. No bolsão, leste e norte, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, e as máximas entre 31°C e 34°C. Em Campo Grande, a mínima varia entre 22°C e 25°C, e a máxima pode alcançar 32°C. Os ventos atuam do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, e rajadas acima desse valor em pontos isolados.

Sábado

No sábado (10), a influência da frente fria ainda persiste, mantendo o tempo instável em algumas regiões. A previsão indica sol com variação de nuvens, possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, especialmente nas regiões sul e sudoeste do Estado. As temperaturas começam a cair, principalmente no Cone-Sul e Grande Dourados, onde as mínimas ficam entre 15°C e 17°C, e as máximas entre 21°C e 25°C.

Na região sudoeste e pantaneira, os termômetros devem marcar mínimas entre 19°C e 22°C, com máximas de até 27°C. No bolsão, leste e norte, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, com máximas entre 28°C e 33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 18°C a 20°C e máxima de até 26°C. Os ventos mudam para o quadrante sul e ganham força, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h e rajadas pontuais mais intensas.

Domingo

Já no domingo (11), a atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal estabiliza o tempo em grande parte de Mato Grosso do Sul. A previsão é de sol com variação de nebulosidade e tempo mais seco, embora não se descarte a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, especialmente nas regiões centro-norte e nordeste do Estado.

As temperaturas seguem mais amenas: no sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 12°C e 15°C, com máximas entre 23°C e 25°C. No sudoeste e Pantanal, mínimas de 17°C a 20°C e máximas de até 28°C. No bolsão, leste e norte, os termômetros variam entre 18°C e 21°C nas mínimas, e entre 27°C e 30°C nas máximas. Campo Grande terá mínima entre 17°C e 19°C e máxima de até 28°C. Os ventos sopram entre os quadrantes sul e leste, com intensidade de 30 km/h a 50 km/h e rajadas ocasionais acima disso.

Taynara Foglia, Comunicação do Governo MS

Foto: Bruno Rezende