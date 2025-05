Filme sobre últimos meses de Van Gogh será exibido no Museu

João Paulo Sardinha





O Cine do Centro exibe, na próxima quarta-feira (14), às 19h, o filme “Van Gogh”, dirigido por Maurice Pialat, que conta a história dos últimos meses da vida do pintor holandês, Vincent van Gogh. O longa é gratuito e legendado em português.

A exibição de filmes franceses acontece toda 2ª quarta-feira do mês, no Museu Municipal de São José dos Campos.

Sinopse

Na primavera de 1890, Vincent Van Gogh muda-se para uma pequena cidade próxima a Paris, ficando sob os cuidados do Dr. Gachet. O filme narra os 67 dias em que o pintor residiu na pousada, período em que recebe a visita de seu irmão Théo e da cunhada. Desse encontro, surgem conflitos que levam a questionamentos sobre sua obra e suas realizações artísticas.

Curiosidade

O ator Jacques Dutronc ganhou o Prêmio César de Melhor Ator em 1992 por interpretar Van Gogh por este filme. A narrativa o apresenta como um homem comum e real, que enfrenta sua doença enquanto busca aprimorar sua arte.

Quem foi Vincent van Gogh?

Ele foi um pintor pós-impressionista holandês, amplamente reconhecido como um dos maiores e mais influentes artistas da história da arte ocidental. Ele nasceu em 30 de março de 1853, na Holanda, e morreu em 29 de julho de 1890, na França. Durante sua vida, Van Gogh teve pouco reconhecimento e vendeu apenas algumas obras, mas hoje é considerado um dos pilares da arte moderna.

Van Gogh desenvolveu um estilo único, com pinceladas marcantes, uso intenso de cores vibrantes e uma abordagem emocional e expressiva da pintura.

Ele pintou retratos, autorretratos, paisagens e naturezas-mortas, muitas vezes inspiradas pelo campo francês e por sua experiência pessoal.

Projeto

Desenvolvido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em parceria com a Aliança Francesa Vale do Paraíba, o Cine do Centro tem curadoria de Patrick Houdin, diretor cultural das Alianças Francesas do Vale do Paraíba, mestre em relações interculturais pela Universidade Sorbonne em Paris, professor de língua francesa e tradutor.

Obras famosas

A Noite Estrelada (1889)

Os Girassois (série, 1888)

O Quarto em Arles (1888)

Campo de Trigo com Corvos (1890)

Ficha técnica



Van Gogh

Direção de Maurice Pialat



Com Jacques Dutronc | Alexandra London | Bernard Le Coq

Ano: 1991

Duração: 158 minutos

Gênero: Drama

Classificação indicativa: 14 anos

Serviço

Museu Municipal de São José dos Campos – Auditório

Praça Afonso Pena, 29, Centro



