Edição de maio da “Quarta com o Prefeito” reúne mais de 700 pessoas – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

Na quarta-feira (7), o programa “Quarta com o Prefeito”, mais uma vez lotou as dependências do Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV). Foi a quarta edição de 2025, reunindo um público de mais de 700 pessoas, entre 9h e 16h. Além de munícipes, que chegam com suas demandas, ou mesmo para agradecer o chefe do Executivo sorocabano e sua equipe. Esses eventos mensais vêm atraindo, cada vez mais, pessoas e organizações de outras cidades.

Entre as pessoas atendidas estava a sorocabana Letícia Alves Cardoso, de 16 anos, que é Miss Simpatia SP Juvenil 2024, Miss Brazil Model Ouro Nações 2024 e Miss Top Sport Model. “Vim aqui para tirar foto com o prefeito Rodrigo Manga e expandir minha rede de contatos, além de divulgar meu trabalho e me tornar mais conhecida no mundo das modelos”, ela conta, com um sorriso.

Em paralelo às conversas com o prefeito, munícipes também acessaram as mesas de todas as secretarias e autarquias da cidade, buscando orientações e informações, tirando dúvidas, levando demandas e até sugestões para a Administração Pública.

Assim como nas edições anteriores, os servidores da Secretaria da Educação (Sedu) estavam entre os mais procurados pelos munícipes. Iolanda Bezerra de Andrade é a responsável por Caio de Andrade Nogueira e Luiz Fernando dos Santos, ambos integrantes de um clube de robótica que foi classificado para a final de uma competição, em Salvador, na Bahia. “A final será em julho e viemos aqui comunicar essa conquista ao secretário Clayton já conhece nosso projeto”, explicou Iolanda, orgulhosa.

A Secretaria da Saúde (SES) também teve bastante procura. Foi o caso de Renata Fernandes Góes e sua tia, Lurdes de Oliveira Pontes, que precisa de consulta com o oftalmologista. “Minha tia está perdendo a visão do lado esquerdo e precisa fazer cirurgia da catarata, ou glaucoma. Fui orientada a voltar no posto e anexar um documento da visita, alegando sua piora. Então agora, estamos mais otimistas”, diz ela, segurando no braço de sua tia com carinho.

A iniciativa de realizar mensalmente o “Quarta com o Prefeito” é da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), contando com o apoio da Ouvidoria Geral do Município. O objetivo é aproximar, cada vez mais, o Poder Público do cidadão sorocabano, garantindo o acesso aos serviços municipais e providenciando soluções para as necessidades da população e das comunidades.

Além do prefeito Rodrigo Manga, dos secretários municipais, dirigentes de autarquias e equipes, os vereadores Henri Arida, João Donizete, líder do governo na Câmara, e Cristiano Passos estiveram presentes na iniciativa, atendendo o público.

Os moradores ainda tiveram à disposição o atendimento do Ônibus Azul e Ônibus Rosa, os serviços dos postos móveis do Procon Sorocaba e da unidade local do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A próxima edição da “Quarta com o Prefeito” será no dia 4 de junho, com divulgação prévia no site da Prefeitura de Sorocaba (https://www.sorocaba.sp.gov.br/) e nos demais canais oficias do Município.