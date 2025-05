Divulgada lista provisória de candidatos ao Consup para o mandato 2025–2027 – IFSP

Recursos podem ser enviados até 12 de maio; lista definitiva será publicada no dia 13

Nesta sexta-feira (9), a Comissão Eleitoral Central Inicial (CEC Inicial) divulgou, por meio do Comunicado nº 4, a lista provisória de candidatos para a eleição do Conselho Superior (Consup) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), referente ao mandato 2025–2027.

Conforme o cronograma, os recursos à lista provisória poderão ser encaminhados até 12 de maio às Comissões Eleitorais Locais (CELs), que farão o repasse à CEC Inicial para análise e deliberação. A lista definitiva dos candidatos será publicada no dia 13 de maio.

No mesmo dia, às 14h, está agendada uma reunião remota entre a CEC Inicial e as CELs já formadas. O encontro visa o esclarecimento de dúvidas e a formalização da Comissão Eleitoral Central definitiva. O link para participação será divulgado no dia anterior, 12 de maio.

A partir de 14 de maio, estará liberado o período de campanha dos candidatos ao Consup.